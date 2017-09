LA MASCHERA DI FANGO/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper (oggi, 26 settembre 2017)

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE GARY COOPER E PHYLLIS

La maschera di fango, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 16:45. Una pellicola di genere western con il titolo originale Springfield Rifle ed è stata prodotta nel 1952 negli Stati Uniti per la regia di Andrè De Toth con il soggetto scritto da Sloan Nibley e la sceneggiatura è stata adattata da Franck Davis e Charles Marquis Warren. Prodotto dalla casa cinematografica Warner Bros, questo film ha visto la collaborazione di Max Steiner che ha composto le musiche, di John Beckman che si è occupato della sceneggiatura mentre il montaggio è stato eseguito da Robert L. Swanson. Nel cast grandi nomi come Gary Cooper, Phyllis Thaxter, David Brian, Paul Kelly, Lon Chaney Junior e Philip Carey. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA MASCHERA DI FANGO, LA TRAMA DEL FILM

Lex Kearny (Cooper) è un maggiore che sta operando durante la guerra civile americana prestando il suo servizio nell’esercito nordista. Al maggiore viene chiesto di scortare un convoglio di cavalli che sono completamente necessari ed indispensabile affinché il suo esercito possa spostarsi. Tuttavia però per svolgere questo delicato compito, a Lex Kearny non viene dato il numero sufficiente di soldati tant’è che il maggiore inizia a sospettare che c’è qualcosa sotto che non torna. I suoi sospetti aumentano quando di fronte ad un suo continuo richiedere ulteriore soldati, riceve in cambio solo risposte negative e negazioni da parte del suo diretto superiore, un ostico e malvagio colonnello. Tuttavia il maggiore Kearny decide comunque di tentare di portare a casa il risultato, ma durante il cammino iniziano i primi problemi. Una banda di razziatori che vuole entrare in possesso dei preziosi cavalli assale il suo convoglio, il maggiore dapprima prova ad opporre resistenza ma poi capendo che di fronte alle forze nemiche i suoi soldati sono poca cosa decide di arrendersi a loro cercando in qualche modo di salvare la vita dei suoi soldati. Tuttavia questo modo di comportarsi non è tollerabile per un maggiore dell’esercito ed infatti in breve tempo si troverà radiato dall’esercito. La sua colpa è stata infatti quella di essersi abbandonato al nemico non combattendolo adeguatamente. Tuttavia il maggiore difende con forza la sua scelta ben consapevole dei limiti del suo esercito, e di fatti di fronte a tutto questo si convince sempre più di essere stato vittima di un complotto. Decide allora di provare a vendicarsi e di riabilitare il suo nome. Così si infiltra proprio nella banda di razziatori per capire chi lo ha incastrato effettivamente ed immediatamente che proprio il colonnello aveva organizzato ogni cosa.

© Riproduzione Riservata.