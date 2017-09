LA STORIA FANTASTICA/ Video, la storia d'amore tra Botton d'Oro e Westley compie 30 anni

La storia fantastica, il film compie trent'anni

Compie trent’anni la storia tra Botton d’Oro e Westely: sono passati ben tre decenni dall’uscita nelle sale cinematografiche del film che li vide protagonisti, La storia fantastica. I nati negli Ottanta e Novanta se la ricorderanno come una delle storie d’amore più belle di sempre, almeno dell’epoca, seconda forse solo a quello che legò Fantaghirò a Romualdo, ma unicamente perché venne ostacolato da Tarabas (vuoi mettere che difficoltà per alessandra Martines dover scegliere tra Kim Rossi Stuart e Nicolas Rogers?).

Il film fantasy La storia fantastica, diretto da Rob Reiner, uscì nelle sale cinematografiche per la prima volta in Canada nel settembre del 1987.Per l’occasione e a dimostrazione di ciò, i grandi attori Jake Gyllenhaal, Nicole Kidman, Emma Stone ne hanno fatto una parodia ricreando alcune delle loro scene preferite tratto dal film. In un divertente servizio realizzato da Holliwood reporter, diversi attori famosi sono stati intervistati a riguardo: alcuni di loro si sono rivelati fan scatenati, altri hanno dichiarato di non averlo mai visto.

UNA DIVERTENTE STORIA D'AMORE

Tratto dal romanzo “The Princess Bride” di William Goldman, il film è considerato un cult movie, anche se non ha registrato al botteghino grandi incassi. Si tratta di un racconto nel racconto: Jimmy (Fred Savage), costretto a letto da un’influenza, riceve la visita del nonno (Peter Falk) che per passare il tempo e distrarlo da videogiochi e TV, gli legge una storia, quella fantastica, appunto: c’è Botton d’Oro, interpretata da Robin Wright, principessa bionda e bellissima, che s’innamora di Westley, Cary Elwes, suo attraente servitore. Ma come tutte le storie d’amore fantastiche, ecco arrivare il cattivo a ostacolare l’unione: il perfido principe Humperdick vuole Botton d’Oro in sposa e la fa rapire. Così Westely dovrà superare prove terribili per salvare la sua amata in nome del “vero amore”.

Quella che a prima vista potrebbe sembrare una storia banale, rivela una serie di elementi estremamente moderni: la bella principessa, che non è per nulla fragile e indifesa, i co protagonisti, personaggi fortemente caratterizzati che arricchiscono il film con una serie di situazioni piene di suspense e roccambolesche che fondono perfettamente divertimento e romanticismo. Il risultato è un film che non è una stucchevole storia d’amore ma nemmeno esaltazione pura e semplice dell’avventura. Tutto con un cast stellare: nel film, oltre ai già citati protagonisti, compaiono i cameo di attori di fama mondiale come Peter Falk, Billy Crystal, Carol Kane, Peter Cook e Chris Sarandon.

