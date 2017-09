LAST KNIGHTS/ Su Rai Movie il film con Clive Owen e Morgan Freeman (oggi, 26 settembre 2017)

il film d'azione nella prima serata di Rai Movie

CLIVE OWEN E MORGAN FREEMAN NEL CAST

Last Knights, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola genere azione e avventura che è stata prodotta nel 2015 da Luci Kim per la regia di Kazuaki Kiriya mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Michael Konyves e Dove Sussman. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Nicolas Neidhardt assieme a Satnam Ramgotra e Martin Tillman. Nel cast figurano alcuni artisti alquanto apprezzati e famosi come nel caso di Clive Owen, Morgan Freeman, Cliff Curtis, Aksel Hennie, Peyman Moaadi e Ayelet Zurer. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LAST KNIGHTS, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nei secoli del Medioevo. Un nobile di nome Bartok a capo di una piccolo regno che fa parte di uno smisurato Impero, ha deciso di assegnare al suo più grande e fedele soldato, Raiden, la sua eredità in ragione del fatto di non aver avuto dei figli maschi. Una decisone che rende molto felice lo stesso Raiden che in effetti ha sempre seguito con straordinaria gioia e fedeltà il proprio padrone in tutte le battaglie. Tuttavia nell’Impero è quanto mai forte il flagello della corruzione ed in particolare nella persona del Primo Ministro Geza che puntualmente fa visita alle varie corti per chiedere loro una tangente attraverso la quale assicura serenità e benessere. In ragione delle scarse risorse del suo regno, Bartok, presenta un’offerta che viene vista dallo stesso Geza come una sorta di affronto tant’è che quest’ultimo non solo umilia il nobile bastonandolo ma fa in modo di incastrarlo con un processo farsa che porterà alla condanna a morte. Raiden prova ad opporsi a questa sentenza il che acuisce la rabbia di Geza il quale ordina allo stesso Raiden di decapitare il proprio padrone sottolineando che se non lo avesse fatto sarebbero stati uccisi i suoi cari nonchè la moglie e la figlia dello stesso nobile. Incoraggiato anche dallo stesso Bartok, Raiden non può fare altro che eseguire l’ordine. Una evenienza che lo distrugge da un punto di vista morale tant’è che scioglie l’esercito che lui aveva sempre comandato lasciandosi andare nell’oblio diventando di fatto un classico ubriacone da Taverna che sperpera tutti i propri beni. Ad un anno di distanza dalla morte di Bartok quando anche la moglie di Raiden ha perso ogni speranza di riavere suo marito come era un tempo, Raiden per puro caso incontra i suoi ex soldati che lo esortano nel mettere in atto una tremenda vendetta con il doppio scopo di estorcere dall’impero la corruzione che ha assunto le sembianze di Geza. Da qui avrà inizio una incredibile avventura tra mille difficoltà.

