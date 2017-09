LE VERITA' NASCOSTE/ Su Tv8 il film con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer (oggi, 26 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Tv8

NEL CAST HARRISON FORD

Le verita' nascoste, il film in onda su Tv8 oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller del 2000 che è stata diretta da Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Forrest Gump, Cast away) ed interpretata da Harrison Ford (Indiana Jones e i predatori dell'Arca perduta, Guerre stellari, Blade runner), Michelle Pfeiffer (Scarface, Batman - Il ritorno, I favolosi Baker) e Miranda Otto (Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re, La guerra dei mondi, Il volo della fenice). Questo film è stato diretto da Zemeckis durante una pausa nelle riprese di Cast Away. Il film ha ricevuto all'uscita recensioni positive ed è stato bene accolto dal pubblico. Costato 90 milioni di dollari, il film ne ha incassati globalmente 290. Le verità nascoste è stato nominato ai Saturn Award nelle categorie di miglior film horror, miglior regia e migliore attrice protagonista. La coppia di protagonisti ha vinto anche i premi come migliore attore e attrice in un film di suspense ai Blockbuster Entertainment Awards. In Italia il film ha vinto il Nastro d'Argento come migliore doppiaggio maschile, andato a Michele Giammino, doppiatore di Harrison Ford nel ruolo di Norman. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LE VERITA' NASCOSTE, LA TRAMA DEL FILM

Il mondo di Claire (Michelle Pfeiffer) sta rapidamente cambiando. La sua unica figlia non è più in casa, perchè partita con il college, mentre lei e il marito Norman (Harrison Ford) si sono trasferiti in Vermont, in una casa appartenuta al padre di lui. Fra i nuovi vicini di casa di Claire c'è Mary (Miranda Otto), che si dice terrorizzata dal marito violento. Quando la donna scompare misteriosamente, Claire pensa subito che il marito, Warren (James Remar), l'abbia infine uccisa e abbia fatto sparire il cadavere. Nella casa di Claire intanto, cominciano ad accadere cose strane, che culminano con l'apparizione dello spettro di Mary che tenta di comunicare con lei. La situazione è estremamente inquietante, soprattutto perchè Claire scopre che in realtà Mary è ancora viva e non sembra per nulla spaventata dalla presenza del marito, come aveva inizialmente fatto credere. Lo spettro biondo che Claire intravede non è quindi quello di Mary, ma di un'altra ragazza morta assassinata che cerca giustizia. Claire riuscirà però a scoprire la verità solo indagando sul passato di suo marito Norman, stimato scienziato e apparentemente marito modello.

