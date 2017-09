LES MISERABLES/ Su Rete 4 il film con Hugh Jackman e Russel Crow (oggi, 26 settembre 2017)

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST HUGH JACKMAN E RUSEL CROW

Les miserables, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere drammatica e musicale che è stata prodotta nel 2012 dalla casa cinematografica Working Title Films in collaborazione con la Cameron Mackintosh Ltd e distribuita nelle sale cinematografiche dalla Universal Pictures. La regia è di Tom Hooper con soggetto ovviamente tratto dal celebre romanzo scritto da Victor Hugo mentre la sceneggiatura è stata realizzata da William NIsholson. Le musiche della colonna sonora sono di Claude Michael Schonberg, la scenografia di Eve Stewart mentre i costumi indossati sulle scene sono stati disegnati da Paco Delgado. Nel cast figurano gli attori Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Helena Bonham e Eddie Redmayne. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LES MISERABLES, LA TRAMA DEL FILM

In questa pellicola viene narrata la storia di un uomo di nome Jean Valjean (Hugh Jackman) che dopo aver passato gli ultimi anni della sua vita rinchiuso all’interno di un penitenziario a causa di una condotta illecita, si ritrova ora stranamente in libertà. Per Jean si tratta di una situazione alquanto nuova e strana in quanto da moltissimi anni non era più riuscito ad assaporare il profumo della libertà in quanto non aveva fatto altro che entrare ed uscire dal carcere in quanto finiva sempre nei guai. La sua specialità erano i furti probabilmente legati al fatto di essere un ragazzo molto povero e costretto a trovare quotidianamente il modo per cercare di sopravvivere. Tuttavia da questo momento in cui finalmente è uscito dal carcere, Jean si dice convinto a voler cambiare completamente il suo modo di vivere cercando in qualche modo anche di dimenticare la cattiva persona che era stata in passato. Questo perché gli anni di solitudine che aveva trascorso in carcere gli avevano fatto capire come la vita andasse vissuta nel rispetto delle regole per poter essere un uomo leale e dignitoso. Inoltre, quello che più aveva piacere di fare è cercare di dimenticare l’ostile poliziotto Javert (Russell Crowe) che in questi lunghi anni gli aveva dato la caccia. Con grande determinazione ma anche con grandi sforzi e sacrifici, Jean prova a rifarsi una nuova vita partendo proprio dal crearsi una nuova identità per cercare di riscattarsi anche agli occhi di quelle persone che da sempre gli avevano puntato il dito contro additandolo come un emarginato ed uno scarto della società. Un giorno sulla strada di Jean capita una giovane donna di nome Fantine (Anne Hathaway) che lavora come operaia e dalla quale Jean rimane immediatamente affascinato soprattutto quando consosce sua figlia. Questo incontro segnerà per sempre la vita di Jean.

