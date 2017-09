Lite Ignazio Moser vs Daniele Bossari/ Grande Fratello Vip 2017, Filippa Lagerback teme per il marito!

Daniele Bossari, Grande Fratello Vip

Anche ieri sera è successo di tutto durante la diretta del Grande Fratello ma, soprattutto, durante le nomination quando Daniele Bossari per spiegare la sua nomination ha tirato fuori una storia che ha fatto discutere la casa. In pratica, al momento di fare il nome del suo collega ha pensato bene di sottolineare il fatto che in settimana Ignazio Moser ha fatto delle dichiarazioni poco felici riguardo le donne e, soprattutto, le sue conquiste. Il conduttore è finito subito in tendenza su Twitter come paladino delle donne che non sono solo una tacca su un foglio. La cosa non è stata presa bene da Ignazio che ha subito risposto a tono facendo notare che non è stato davvero molto carino portare alla luce una cosa confidata all'orecchio durante una serata tra amici. Aida Yespica ha subito preso le parti di Ignazio Moser facendo notare a Daniele che non è stato bello riportare in diretta, nel bel mezzo delle nomination, nel momento clou della trasmissione.

IL MESSAGGIO DI FILIPPA LAGERBACK

La cosa non è finita qui e ha messo in allarme anche la moglie di Daniele Bossari, Filippa Lagerback. A quanto pare, infatti, Daniele Bossari non ha avuto solo a che fare con Ignazio Moser ma anche con Jeremias Rodriguez. Proprio il giovane ha inveito contro Daniele arrivando addirittura a minacciarlo dicendo che si vedranno fuori dalla casa. La minaccia non è passata inosservata tanto che Filippa Lagerback ha pensato bene di dire la sua sui social e, in particolare, su Twitter scrivendo: "Le minacce di Jeremias fanno paura, non è più da "gioco" quale dovrebbe essere". Questo il commento della conduttrice che subito ha pensato all'incolumità del marito. Forse la cosa sta fuggendo di mano ai protagonisti di questa seconda edizione del programma.

© Riproduzione Riservata.