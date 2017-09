MAMMA MIA/ Su Rete 4 il film con Meryl Streep e Amanda Seyfried (oggi, 26 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Rete 4

NEL CAST MERIL STREEP E COLIN FIRTH

Mamma mia!, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta e girata nel 2008 dalla Universal Pictures in collaborazione con la Palytone e la Littlestar Productions. La regia è di Phyllida Lloyd con soggetto e sceneggiatura di Catherine Johnson mentre le musiche della colonna sonora sono gli inconfondibile successi della band degli Abba. I costumi indossati sul set portano la firma di Ann Roth, il montaggio è stato realizzato da Lesley Walker mentre la fotografia è stata curata da Haris Zambarloukos. Nel cast una immensa Meryl Streep assieme ad Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarkasgard, Julie Waters e Christine Baranski. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MAMMA MIA!, LA TRAMA DEL FILM

In questa pellicola viene narrata la storia di una giovane donna di nome Sophie (Amanda Seyfried) che sta per sposarsi con lo storico ed amato fidanzato Sky (Domenic Cooper). Sophie vive in Grecia nello specifico nella splendida isola di Kalokairi dove aiuta sua madre nella gestione del loro hotel di famiglia, Villa Donna. Sophie nonostante sia oramai una donna serena porta dentro di se una profonda ferita legata al fatto di non aver mai conosciuto suo padre. Un giorno però rovistando in alcuni vecchi scatoloni, Sophie trova un vecchio diario di sua madre Donna (Merly Streep) in cui legge che nel periodo antecedente alla sua nascita, la madre frequentava tre uomini diversi. Convinta a capire chi dei tre possa essere suo padre, decide di inviare a tutti l’invito per il suo matrimonio. Qualche giorno prima del matrimonio, sull’isola iniziano ad arrivare i primi invitati ed ossia gli amici più cari sia di Sophie che di Donna. Insieme a loro però arrivano anche i tre presunti padri di Sophie ed ossia Harry Bright (Colin Firth), Bill Anderson (Stellan Skarsgard) e Sam Carmichael (Pierce Brosnan). Il loro arrivo mette un po’ la futura sposa la quale si preoccupa della reazione di sua madre ancora all’oscuro di tutto. Così prova a tenerli nascosti. Tuttavia anche Donna scopre la loro presenza e cerca di tenere all’oscuro sua foglia per proteggerla non pesando che proprio lei avesse architettato tutto. Man mano che i tre trascorrono dei gironi sull’isola in vista del matrimonio iniziano a fare due conti ipotizzando ciascuno di essere il padre della ragazza. Per questa convinzione ciascuno chiede a Sophie di poterla accompagnare all’altare. Tuttavia la ragazza decide che ad accompagnarla sarà sua madre che è stata la sola a provvedere da sempre a lei, ma Sophie decide di rimandare il matrimonio, partirà per un viaggio con Sky e girerà con lui il mondo. Mentre Sam chiede a Donna di sposarlo.

© Riproduzione Riservata.