MARCO BIÒ/ Il 17enne appassionato di meccanica (Il Collegio 2)

Marco Biò a Il Collegio 2

UN RAGAZZO DI STRADA

Tra poche ore va in onda Il Collegio 2 che lo scorso anno ha avuto un successo sorprendente. Tra i concorrenti di questa nuova avventura c’è il 17enne Marco Biò proveniente da Milano. Nel video ufficiale di presentazione il 17enne si è così presentato: “Mi chiamo Marco, questa è la mia famiglia (Mamma, papà ed una sorella più piccola ndr) e la strada è la mia vita.. 24 ore su 24 sono in giro, sono al parchetto con i miei amici… quello che non puoi fare a scuola lo fai in strada”. I suoi genitori lo definiscono come una persona molto sensibile che ha una spiccata predilezione nei confronti della sorella di cui è innamorato pazzo. Tuttavia la scuola non è il suo forte ed è per questo che fa parte del cast de Il Collegio 2.

MARCO BIO' E LA PASSIONE PER LE DUE RUOTE

La mamma di Marco Biò nel medesimo video di presentazione ha parlato delle difficoltà del figlio nel rispettare le regole e nello studio “Marco non ha regole o per lo meno ha delle sue regole personali quindi quando non va a scuola alzarsi sempre verso mezzogiorno.. purtroppo è stato bocciato due volte.. ”. Il diretto interessato conferma le difficoltà scolastiche sottolineando i tanti giorni passati a dormire oppure a far casino in classe ma non è d’accordo sui due anni buttati al vento aggiungendo come siano stati i migliori della propria vita in quanto si è divertito tantissimo. Tra le sue più grandi aspirazioni c’è quella di diventare un ottimo meccanico magari specializzandosi sulle motociclette tant’è che due giorni a settimana va a far esperienza in un’officina milanese. Frequenta il primo anno dell’Istituto professionale di meccanica ed i propri genitori sono separati seppur rimasti in ottimi rapporti.

