MEZZO DOLLARO D'ARGENTO/ Su Iris il film con Russ Tamblyn (oggi, 26 settembre 2017)

il film western in prima serata su Iris

NEL CAST RUSS TAMBLYN

Mezzo dolalro d'argento, il film in onda su Iris oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere western con il titolo in lingua originale Son of a Gunfighter. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1965 dalla casa cinematografica della Lester Welch Productions in collaborazione con la Zurbano Films mentre la distribuzione ai botteghini è stato effettuata dalla Metro Goldwyn Mayer. La regia è di Paul Landre, il soggetto e la sceneggiatura sono stati sviluppati ed adattati da Clarke Reynoldsn, il montaggio è frutto del lavoro di Sherman A. Rose mentre del trucco si è occupato Carmen Martin. Nel cast figurano gli attori Russ Tamblyn, Kieron Moore, James Philbrook, Fernando Rey, Maria Granada e Aldo Sambrell. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MEZZO DOLLARO D’ARGENTO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nell’anno 1877 nel selvaggio West. Ci si avvicina a grandi passi verso il Novecento ma nella gran parte dei Paesi nordamericani si vive ancora nel mito della pistola più veloce senza alcun rispetto delle legge. Anzi a fare la voce grossa sono ancora banditi e fuorilegge, pronti a calpestare i diritti civili pur di accedere ad una vita agiata. Un giovane pistolero di nome Johnny vive assieme al proprio padre ed alla madre ormai da diversi anni. Il rapporto tra di loro non è mai stato dei migliori ma quando la tragica morte della madre giunge in maniera improvvisa, la parte restante della famiglia si sgretola. Il padre scompare misteriosamente nel nulla e questo induce a pensare che sia lui il responsabile della morte della donna. Convinto di questo, Johnny decide di dare il via ad una affannosa ricerca del genitore allo scopo di ottenere la giusta vendetta. Le ricerche di Johnny lo portano molto lontano fino a raggiungere lo stato del Messico dove scopre essersi rifugiato il proprio padre. Come se non bastasse emerge che l’uomo si sia messo al capo di una pericolosa band di criminali assieme ai quali sta mettendo in essere numerosi assalti e rapine. Questo però non scoraggia Johnny pronto a tutto pur di mettere fine alla vita del proprio genitore. Lo scontro tra i due diventa praticamente impossibile da evitare. Nel corso di un acceso confronto ci sarà modo per i due di riuscire a chiarire la situazione ma nonostante questo si arriverà ad un tragico epilogo con Johnny che quindi riuscire ad essere nuovamente felice ma in una nuova famiglia.

© Riproduzione Riservata.