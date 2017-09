MOLTO INCINTA/ Su Italia 1 il film con Seth Rogen e Katherine Heigl (oggi, 26 settembre 2017)

il film commedia nella seconda serata di Italia 1

NEL CAST SETH ROGEN E KATHERINE HEIGL

Molto incinta, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 23.25. la programmazione dei canali Mediaset, prevede per la seconda serata di questa sera, la messa in onda del film di genere commedia dal titolo originale Knocked Up. Si tratta di una classica commedia all’americana realizzata nel 2007 per la regia di Judd Apatow il quale ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura. Prodotto alla Universal Pictures in collaborazione con la Film Art e la Apatow Productions, questo film ha visto le musiche scritte da Joe Henry e Loudon Wainwright mentre nel cast sono presenti gli attori Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd, Lelie Mann e Jason Segel. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MOLTO INCINTA, LA TRAMA DEL FILM

In questo film il protagonista è un giovane ragazzo di ventitre anni di nome Ben Stone (Seth Rogen) che dopo aver vissuto per tutta la sua vita in Canada decide di spostarsi a Los Angeles dove vive da mantenuto grazie ad alcuni soldi ricevuti in seguito ad un infortunio. Ben infatti non è mai stato abituato a lavorare e anzi l’idea non lo entusiasma affatto. Di contro vi è una ragazza di nome Alison Scott (Katherine Heigl), giovane ma già con una grande carriera avendo appena ricevuto una fantastica promozione. Una sera sta festeggiando questo bellissimo traguardo in un club e proprio qui incontra Ben. Entrambi molto alticci, finiscono a letto insieme. Tuttavia il giorno dopo ciascuno riprende la sua vita. Quello con cui Alison non aveva fatto i conti è il fatto di poter rimanere incinta ed infatti dopo ben due mesi si accorge di esserlo. Decide di informare immediatamente Ben il quale nonostante sia molto turbato di diventare padre decide di assumersi le sue responsabilità. Alison ne è felice, decide allora di provare ad avere una rapporto con Ben, ma nonostante inizi a provare qualcosa per lui che si rivela avere un animo garbato e gentile, capisce che è anche purtroppo ancora molto immaturo.

Debbie (Leslie Mann), sorella di Alison ha dei problemi con suo marito Pete, il quale si comporta anch’egli molto immaturamente. I due si separano ma quando Alison ne parla con Ben e questo prende le difese di Pete, decide di lasciarlo. Successivamente mentre Debbie grazie anche alla complicità di lsua figlia fa pace con suo marito, Alison non vuole sentire ragioni di tornare insieme a Ben. Tuttavia Ben con l’aiuto di suo padre comprende i suoi errori e decide di cambiare, va a vivere da solo, si trova un lavoro e prepara la casa e la cameretta per il figlio. Nonostante sia ancora presto, Alison inizia ad avere le doglie, così poiché sua sorella è fuori città decide di chiamare Ben che con grande stupore di Alison dimostra di essere cresciuto e preparato ad affrontare le sue nuove responsabilità. Le sta anche vicino durante tutto il parto, e all’uscita dall’ospedale decide di portare con se Alison e la sua piccola nella casa preparata per loro.

