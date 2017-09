Maddalena Sarti/ "Che ci posso fare se sono una brava ragazza?" (Il Collegio 2)

Maddalena Sarti è una delle studentesse de Il Collegio 2

MADDALENA CATAPULTATA A IL COLLEGIO SENZA CELLULARE E SOCIAL

Capelli biondi, occhi azzurri i-phone dipendente. Maddalena Sarti, 16 anni, sarà una delle studentesse della docu-fiction Il Collegio 2, in onda dal 26 settembre su Rai2. Prima della classe, sogna da grande di fare la psicologa, per questo frequenta il terzo anno del Liceo delle Scienze Umane a Budrio in provincia di Bologna, dove vive con mamma, papà e il fratello minore. Estroversa e sicura di sé, piace a tutti i ragazzi anche se sente l’invidia dei suoi compagni di classe. Le piace essere un punto di riferimento per il suo gruppo di amici, che sono, come racconta lei stessa, pochi ma buoni. I genitori, entrambi stimati professionisti, sono ovviamente orgogliosissimi della propria figlia che però non è mai soddisfatta di quello che ha. Il papà poi, si lamenta del legame che la giovane ha con il suo telefono, senza il quale non si muove. Ce la farà la 16enne a essere catapultata nel 1961, senza cellulari e senza social?

MADDALENA SARTI: HA 16 ANNI, AMA SCRIVERE E BALLARE

Nel suo video di presentazione, Maddalena mostra di essere una ragazza estremamente sicura di sé. Quando è in gruppo, come racconta lei stessa, tende a emergere, anche se non sa se questo sia dovuto alla sua bellezza o al suo carattere o entrambe le cose. Dice di essere pazza per la danza, tanto che nel video si mostra fare giravolte nella sua cameretta, con in testa un paio di cuffiette viola, sorridente e solare, con in mano il suo inseparabile cellulare. Oltre alla danza, la giovane ama la scrittura, a cui si affida quando ha pensieri, brutti o belli che siano. Gli amici di Maddalena sono pochi ma buoni, perché la ragazza ci tiene a sceglierli con cura. A scuola si impegna e va bene, anche se soffre per l’invidia che sente da parte dei compagni. Il papà lamenta il suo essere cellulare dipendente: Il cellulare è una parte di Maddalena, è sempre online. "Che ci posso fare se sono una brava ragazza?", conclude Maddalena con un sorrisetto ironico...

