Michelle Cavallaro/ Sarà lei la più carina della classe? (Il Collegio 2)

Michelle Cavallaro, studentessa de Il Collegio 2

LA MAMMA DI MICHELLE: "SPERO CHE IL COLLEGIO LA CAMBI!"

Testa calda, anzi bollente. Così si definisce Michelle Cavallaro, una delle studentesse protagoniste della docu-fiction Il Collegio 2 che andrà in onda oggi su Rai due. Michelle è nata e cresciuta ad Agrigento, ma attualmente è residente ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, dove si è trasferita da cinque anni. Ha 14 anni e frequenta la terza media. Narcisa, testarda, lunatica e schizzinosa. Risponde ai professori e quindi riceve molte note. Copia in cambio di caramelle. Abbonda con il trucco. La madre, operaia in una fabbrica, ammette di aver viziato un po’ troppo la figlia e spera che il Collegio possa finalmente insegnarle come ci si comporta e soprattutto a staccarsi un po’ dal cellulare. Sicuramente una delle ragazze più carine della classe, promette di prendere il posto che fu di Swami Caputo l’anno scorso. Si definisce lunatica, e non va molto d’accordo con le femmine… prevediamo una bella corsa dei maschi a conoscerla infatti!

MICHELLE CAVALLARO: "SENZA UN CAPO ALLA MODA NON SI ESCE"

Occhi e capelli scuri e sorriso furbetto, nel suo video di presentazione Michelle si descrive come una ragazza testarda: "Se voglio una cosa devo averla, se no faccio il casino". Come racconta la mamma, Michelle, infatti, detta legge: "In casa, comanda Michelle, si fa tutto quello che dice lei, si mangia all’orario che decide lei, si può uscire quando decide lei e dove decide lei...". Prima di farlo, però, Michelle ha un appuntamento importante: quello con lo specchio. Lei stessa lo ammette: al suo look ci tiene parecchio, al punto di non uscire di casa se non indossa un capo alla moda. Sarà dura per la giovane trovarsi catapultata negli anni Sessanta: "Negli anni Sessanta non mi ci vedrei, non ce la farei a stare tutti quei giorni con quegli abiti non alla moda", commenta schizzinosa. E allora, senza cellulare e con gonne a ruota, ne vedremo proprio delle belle...

