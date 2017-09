NOA PLANAS/ "Nella mia testa e nella mia camera regna sempre il casino..." (Il Collegio 2)

Noa Planas a Il Collegio 2

“VIVE COME SE FOSSE SU UN PALCOSCENICO”

Tra i concorrenti che prendono parte a Il Collegio 2 c’è la 15enne Noa Planas proveniente dalla ridente cittadina di Gabicce Mare in provincia di Pesaro Urbino. Nel video di presentazione ufficiale, Noa dopo aver parlato rapidamente della propria famiglia ha immediatamente cercato di dare una definizione del proprio carattere definendosi una tipa piuttosto casinista: “Mi chiamo Noa Planas, ho 15 anni e questa è la mia famiglia (la mamma, il papà ed un fratellino più piccolo ndr). Nella mia testa e nella mia camera regna sempre il casino.. ho origini cubane da parte del mio babbo”. Il padre nel parlare dell’amata figlia ne sottolinea il tratto spensierato che poi sembra essere quello predominante nel carattere della ragazzina: “Noa è come Peter Pan vive in una bolla e solo fantasia.. è tutto bello per lei, non ha nessun problema”. Un concetto che viene confermato anche dalla mamma: “Le piace vivere come se fosse sempre sopra un palcoscenico”.

NOA PLANAS, UNA RAGAZZA MOLTO CORTEGGIATA

Noa Planas è una bellissima ragazza molto corteggiata dai propri coetanei, costantemente sorridente che tuttavia non ha un rapporto ottimale con lo studio non nascondendo che qualche volta le capita di addormentarsi in classe durante le spiegazioni. Questo il pensiero su questi argomenti da parte della diretta interessata la quale enfatizza anche il ruolo occupato dal cellulare nella sua vita: “Studio perché mi tocca ma non mi piace per niente.. io in classe mi addormento.. Il mio cellulare è il mio best friends, cioè è come una malattia non posso stare senza“. A parlare di ragazzi è la mamma di Noa la quale rimarca come “Noa è molto corteggiata, ha molti pretendenti”. Un argomento sul quale la figlia è abbastanza sfuggente rimarcando però come le piaccia affrontare la vita con il sorriso: “Non è che piaccio ai ragazzi, magari ad alcuni.. sono una ragazza sempre con il sorriso, meglio sorridere che piangere o sbaglio?!”.

