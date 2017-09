NON DIRLO A NESSUNO/ Su Rai Movie il film con Francois Cluzet (oggi, 26 settembre 2017)

il film drammatico in secnda serata su Rai Movie

NEL CAST FRANCOIS CLUTEZ

Non dirlo a nessuno, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 23,05. Una pellicola di genere drammatica e poliziesca con il titolo originale Ne le dis a personne. Si tratta di un film francese realizzato nel 2006 da alcune case cinematografiche transalpine come nel caso della Caneo Films e della Europacorp con la regia di Guillaume Canet, il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Harlan Coben mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso regista in collaborazione con Philippe Lefebvre. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Mathieu Chedid, i costumi utilizzati sul set portano la firma di Carine Sarfati ed il montaggio è opera di Hervè de Luze. Nel cast sono presenti gli attori Francois Cluzet, Marie Joseè Croze, Andre Dussollier, Kristin Scott Thomas e Francois Berleand. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NON DIRLO A NESSUNO, LA TRAMA DEL FILM

Un pediatra di nome Beck assieme all’amata moglie Margot decidono di festeggiare in maniera romantica il proprio anniversario di matrimonio recandosi presso le sponde del lago in cui si erano giurati amore per sempre. I due si lasciano andare in un romantico weekend che purtroppo si trasforma in un vero e proprio incubo. Durante la serata, Margot decide di effettuare una piccola nuotata per raggiunge le sponde del lago dalla zattera sulla quale si trovava assieme al marito. Ad un certo punto il dottore sente le grida della propria adorata moglie ed immediatamente si getta in acqua nel tentativo di raggiungerla ma una volta arrivato in prossimità della sponde viene colpito alla testa perdendo completamente i sensi. La storia riprende ad otto anni di distanza con il dottore che ormai si è convinto che la moglie sia stata uccisa anche perché venne ritrovato un cadavere la cui identità tuttavia non è mai stata svelata. Le indagini della polizia hanno anche concluso che l’assassinio sia stato effettuato da un serial killer. Tuttavia il dottore il giorno prima di quello che sarebbe dovuto essere il loro anniversario di nozze, riceve una mail con la quale viene fissato un appuntamento nei pressi del lago. La mail assieme ad altre prove fanno riaprire le indagini con la polizia che inizia a sospettare proprio dello stesso dottore. La vicenda assumerà contorni sempre più misteriosi con il ruolo avuto dal padre di Margot e da un potente uomo d’affari che ha cercato di uccidere la donna in quanto quest’ultima avveva scoperto sul suo conto delle verità piuttosto ingombranti. Alla fine ci sarà il lieto ricongiungimento tra i due innamorati non senza un pesante sacrificio da parte del padre della stessa Margot.

