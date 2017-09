Nicolò Fabbri/ Chi è il tentatore che ha già conquistato Sabrina Ghio a Uomini e donne

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

La nuova puntata del trono classico non lascia spazio a dubbi: tra i protagonisti di Uomini e donne c'è anche il bel Nicolò Fabbri. 23 anni e un fisico di tutto rispetto, il giovane viene da Roma e sembra essere molto legato alla Capitale visto che, negli anni scorsi, si è addirittura candidato alle scorse elezioni. Il mondo dello spettacolo non gli interessa molto ma fatto sta, che negli ultimi mesi, ha preso parte prima a Temptation Island e poi a Uomini e donne. Solo un gioco? Mentre la tv sembra essere qualcosa da fare nel tempo libero, il bel Nicolò è stato un anno a Londra per imparare l'inglese ma adesso si è buttato a capofitto negli studi iscrivendosi alla facoltà di Economia aziendale. Il suo sogno è quello di diventare un imprenditore ma, intanto, continua ad occuparsi dell'azienda di famiglia.

UN REGALO SPECIALE

Alcuni telespettatori di Canale 5 si sono accorti di aver già visto Nicolò Fabbri proprio nel prime time della rete e, in particolare, in Temptation Island in cui ha vestito i panni di tentatore e "amico" di Camilla Mangiapelo. Proprio lui e il suo modo di fare hanno spinto Riccardo Gismondi a chiedere subito un confronto con la sua fidanzata e lasciare il programma. Saranno proprio le stesse caratteristiche che lo aiuteranno a conquistare Sabrina Ghio? In questo momento il tentatore è un corteggiatore alla corte della bella biondina, riuscirà davvero a portare a casa il suo cuore? In queste prime puntate ha fatto già un passo avanti rispetto agli altri non solo facendosi notare e portare in esterna ma anche commuovendo la tronista regalandole una cosa speciale che riguarda la sua bimba.

