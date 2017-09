Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, da tentatore di Giorgia Lucini a corteggiatore di Sabrina Ghio

Nicolò Raniolo, Uomini e donne

Che Uomini e donne sarebbe senza un volto noto tra i tronisti o tra i corteggiatori? Mai come quest'anno in studio ci sono una serie di volti già noti al pubblico di Canale 5 e non solo tra i tronisti dove tre su quattro hanno un passato "televisivo" alle spalle, ma anche tra i corteggiatori. Quello che fino ad adesso si è fatto notare di più è proprio il bel Nicolò Raniolo, ex tentatore di Temptation Island e di Giorgia Lucini. Proprio lui, fisico statuario, 25 anni e occhi da perdere il fiato, ha sceso le scale trai corteggiatori di Sabrina Ghio attirando l'attenzione dei presenti e non solo. Tutti conoscono bene il suo caratterino, lo stesso che è stato ritenuto la causa della rottura tra Giorgia Lucini e Manfredi Ferlicchia. Proprio la storica coppia di Uomini e donne è "perita" sotto i colpi di Nicolò che a Temptation Island ha saputo bene fare il suo dovere facendo capire all'ex tronista che potesse esserci altro all'infuori del suo fidanzato siciliano. E adesso?

DA TENTATORE A CORTEGGIATORE?

Nicolò Raniolo è protagonista del trono classico di Uomini e donne alla corte di Sabrina Ghio che lo ha notato subito tanto da scambiare qualche battuta con lui in studio e poi invitarlo in esterna. Lui ha raccontato di fare l'animatore per vivere e che per questo ha scelto la spiaggia per incontrare la tronista chiarendo subito di essere anche schietto e sincero e sempre pronto a dire quello che pensa anche nei rapporti a due. Al momento sembra che con Sabrina ci sia chimica ma solo secondo il pubblico visto che lui ancora non si è sbilanciato molto ma ha evidenziato il fatto che fino a che si troverà bene rimarrà. Riuscirà a conquistare il cuore della bella Sabrina o la sua voglia di popolarità e successo lo terrà in studio solo per riuscire a diventare tronista?

© Riproduzione Riservata.