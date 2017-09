Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 26 settembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX, PREVISIONI 26 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

Passiamo ora ad analizzare da vicino i segni zodiacali di Acquario e Vergine per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Si fa sentire per l'Acquario prepotentemente la necessità di un affetto sincero che sappia restituire un po' di serenità in seguito ad un periodo ricco di impegni lavorativi e tentativi di emergere. Dall'inizio di questo mese qualcuno della Vergine potrebbe aver avvertito qualche disagio fisico causato dallo stress e dalla grande confusione portata dai numerosi impegni. Il 2018 si rivelerà un anno ricco di soddisfazioni, intanto sarebbe consigliabile prendersi una pausa per dedicarsi ai propri affetti e alle persone a cui da più tempo si sta dando poco spazio nella propria vita. Ci sono stati infatti troppi impegni e la difficoltà ad accontentare tutti in diversi modi.

OROSCOPO IN PILLOLE

E' il momento ora di andare ad analizzare nel dettaglio l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Per il Leone sarà una giornata piuttosto attiva e portata a realizzare dei progetti che si hanno da diverso tempo in mente. La Vergine potrebbe aver avvertito qualche difficoltà fisica che lo stress causa quando si vive così in ansia. La Bilancia si sente sotto pressione a causa di continue discussioni che potrebbero portare a vivere qualche insicurezza di troppo. I Gemelli vivono un disagio poi portato da un Saturno in opposizione che potrebbe influire sull'andamento di un anno molto complicato. L'Ariete invece vive una giornata non degna di nota in cui si potrebbero iniziare a profilare delle situazioni un po' complicate e con qualche difficoltà non facile da sbrogliare. Il Toro è pronto a vivere un momento interessante con una sorpresa ad aspettare dietro l'angolo.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Ora andiamo a vedere da vicino quello che è il parallelo tra l'oroscopo di ieri e quello di oggi di Paolo Fox a LatteMiele. Si riprende il Toro che è pronto a vivere qualche sorpresa, la giornata di oggi è molto interessante. Cala il segno dei Gemelli che vive uno stato di disagio a causa dell'ingresso di Saturno in opposizione nel segno. Il 2017 non è stato un grande anno e potrebbero arrivare ulteriori complicazioni. L'Ariete continua ad avere alcune difficoltà, senza riuscire a trovare una scelta da prendere tra i tanti dubbi che sorgono ancora una volta. Il Sagittario dopo un giorno di tranquillità vive nuovamente tensioni difficili da superare. C'è da essere molto forti per riuscire a rimanere in piedi anche di fronte a tanti ostacoli da saltare. Il Capricorno si può imporre anche grazie alla determinazione che a dire la verità non è mai mancato. Potrebbero esserci anche delle occasioni dal punto di vista del lavoro.

