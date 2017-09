ROBBIE WILLIAMS / Tour annullato a causa dell'ernia del disco: riprenderà nel febbraio 2018

Robbie Williams

Robbie Williams era stato costretto ad annullare alcune date del suo Heavy Entertainment Show a causa di motivi di salute non ben precisati. L'esibizione di San Pietroburgo del 7 settembre e di Mosca il 10 settembre erano dunque state rimandate a causa di non ben precisati motivi, fatto che aveva scatenato una certa apprensione da parte dei fan. Le ragioni di questo provvedimento sono state spiegate dall'ex Take That in una recente intervista rilasciata al Daily Star nella quale ha precisato di soffrire di ernia del disco, dolore che rende molto difficile la sua esibizione sul palco: "La cosa più difficile che devo affrontare è il dolore alla schiena, è decisamente stressante". Per cercare di guarire da questo problema, Robbie Williams si prenderà un periodo di pausa, tornando protagonista del suo tour il prossimo febbraio 2018. Al momento, infatti, sono già stati fissati 10 concerti che avranno luogo fino a marzo inoltrato in Australia e Nuova Zelanda, salvo un nuovo aggravarsi dei dolori alla schiena.

Robbie Williams spiega i motivi dell'annulamento del suo tour

Le spiegazioni di Robbie Williams al Daily Star hanno in parte tranquillizzato i suoi fan, preoccupati dell'esistenza di gravi problemi di salute dietro ad un simile provvedimento. Non è la prima volta, comunque, che il cantante racconta di non essere più in piena forma e di soffrire di dolori causati dal suo lavoro. Qualche tempo fa aveva infatti parlato al Sunday Times dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, affermando: "Faccio un lavoro veramente dannoso per la mia salute, prima o poi mi ucciderà a meno che non cominci a guardarlo con occhio diverso". E a quanto pare l'obiettivo è stato raggiunto: l'ex Take That questa volta ha deciso di mettere la sua salute davanti a tutto, anche a discapito di qualche critica nei suoi confronti da parte dei fan più esigenti.

