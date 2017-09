ROBERTA FLORIS/ Chi è la moglie di Lorenzo Flaherty che aspetta il suo ritorno dal GF Vip

Lorenzo Flaherty con la moglie, Roberta Floris (foto LaPresse)

Lorenzo Flaherty è sposato con Roberta Floris, donna con la quale ha avuto un figlio, Emilio, nato nel 2015. Si tratta della seconda moglie per il concorrente del Grande Fratello VIP, essendo stato sposato abbastanza giovane con Alessandra, unione dalla quale è nato un altro figlio, Andrea. In un’intervista Lorenzo Flaherty ha affermato come l’unione con la moglie Roberta sia un fattore di grande stabilità per la sua vita: “Quando mi sono sposato la prima volta avevo 24 anni, grande trasporto, tante aspettative e poca consapevolezza. Invece con Roberta, dopo anni di convivenza, è stato un passo inevitabile. Essere marito e moglie è la ciliegina sulla torta” Roberta Floris dalla sua non si è ritrovata per la prima volta a fare il tifo per il marito in un reality televisivo, visto che Lorenzo aveva già avuto modo di mostrare le sue doti da ballerino in un’edizione di “Ballando con le Stelle”, in cui Roberta è stata vista spesso in prima fila a fare il tifo per il suo compagno storico.

L'ATTIVITA' DA GIORNALISTA INTERROTTA

Prima di diventare marito e moglie, infatti, come sottolineato dallo stesso Flaherty, Lorenzo e Roberta sono stati fidanzati 12 anni, una stabilità che ha poi portato alla sicurezza del matrimonio. Nozze che sono state celebrate in Sardegna, nel capoluogo Cagliari, in una villa Settecentesca, Villa Vivaldi, favolosa location che ha fatto comunque da cornice ad una cerimonia intima, in cui solo parenti e i più cari amici della coppia sono stati invitati. La vita di coppia è stata estremamente piena per Roberta Floris, che ha interrotto anche la sua carriera da giornalista per stare vicina alla famiglia e soprattutto per affrontare al meglio la gravidanza che il 7 maggio di quest’anno ha portato alla nascita del piccolo Emilio, un altro passo che ha cementato molto l’unione della coppia. Roberta Floris potrebbe decidere di fare la mamma a tempo indeterminato lasciando il giornalismo, di sicuro si gode i piccoli passi di Emilio in attesa che il papà Lorenzo Flaherty faccia ritorno dall’avventura al Grande Fratello VIP.

