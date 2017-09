ROBERTO MAGRO/ Un rubacuori in erba (Il Collegio 2)

Roberto Magro a Il Collegio 2

ROBERTO MAGRO E LE RAGAZZE: GIOIE E DOLORI

La seconda stagione del reality Il Collegio 2, tra i concorrenti, annovera il 14enne Roberto Magro che arriva dalla città di Monza. Nel video ufficiale di presentazione, il giovane Roberto ha così esordito: “Mi chiamo Roberto ho 14 anni e loro sono mamma, papà e mia sorella Viola.. bella la vita in famiglia ma le ragazze..”. Insomma, un ragazzo spigliato che ha una particolare predilezione per il gentil sesso: “Sono scherzoso, ho voglia di divertirmi, mi piace stare al centro dell’attenzione… ho molte ragazze, ce ne ho sempre di scorta ma la mia fidanzata fissa è il cellulare”. Spesso però, come ha raccontato il padre, le ragazze gli hanno causato problemi: “Il punto debole di Roberto sono proprio le ragazze.. anche quest’anno è stato sospeso proprio per questo.. è andato in gita, ha scavalcato ed è andato nella camere delle ragazze”.

ROBERTO E' UN RAGAZZO TESTARDO

Roberto Magro è un dunque un classico adolescente che inizia ad affacciarsi al mondo con tanta voglia di divertirsi e di apparire sempre in perfetta forma fisica ed estetica con particolare riferimento al ciuffo che sembra essere il suo punto di forza: “Il ciuffo mi caratterizza molto, è questo che praticamente conquista le ragazze otre allo sguardo”. Nel medesimo video di presentazione, la madre di Roberto però ha voluto rimarcare alcune degli aspetti negativi del proprio figlio: “Il peggior difetto è che non ascolta.. tante volte è maleducato, deve dire sempre l’ultima anche con i professori”. Tuttavia una ramanzina che non trova completamente d’accordo Roberto, e non poteva essere altrimenti, il quale prova a giustificare anche la scarsa voglia di studiare soprattutto determinate materie: “Se una cosa non la voglia fare essendo testardo io non la faccio.. secondo me la storia è inutile.. cosa me ne frega di Garibaldi o Napoleone”.

