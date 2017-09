STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Champions League (martedì, 26 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, martedì 26 settembre 2017, il palinsesto delle reti Mediaset pensa a soddisfare ogni sorta di pubblico con una vasta scelta di programmi che sono stati adattati a tutte le fasce di età. Ma vediamo con una piccola introduzione cosa ci aspetta stasera sui canali Mediaset. Canale 5 dedica la sua prima serata alla Champions Leage con Napoli - Feyenoord, Italia 1 e Rete 4 hanno scelto invece di mandare in onda due film ma di genere doverso uno azione e l'altro commedia, Mediaset Extra cambia tono con il reality show del Grande Fratello Vip. Continua la scelta di film su Italia 2 e Iris mentre Top Crime e Boing trasmettono una serie tv poliziesca e un programma dedicato ai più piccoli. Ma adesso, vediamo la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Su Canale 5 alle ore 20.40 andrà in onda la partita di Champions League 2017. Seguirà alle ore 23.30 il programma di dibattito Matrix, condotto da Nicola Porro: ogni episodio del programma tratta di un tema di particolare importanza. Su Italia 1 alle ore 21.15 andrà in onda il film d'azione Innocenti bugie, diretto da James Mangold e con Tom Cruise e Cameron Diaz nei panni dei due protagonisti Roy Miller e June Havens, che si incontrano casualmente in un viaggio aereo e cominciano a parlare stringendo un rapporto. L'uomo senza volerlo coinvolge June in un'avventura adrenalinica. Alle ore 23.25 sullo stesso canale, il film Molto incinta, diretto da Judd Apatow, si tratta di una divertente commedia che racconta l'imprevista gravidanza della giovane Alison, in seguito a un rapporto occasionale con il ventitreenne Ben, completamente diverso da lei. Su Rete 4 alle ore 21.15 la commedia Mamma mia!, adattamento cinematografico del musical dall'omonimo titolo nonché ispirato al celebre brano degli ABBA e ad altri loro successi. Sophie, prossima al matrimonio, spera di conoscere il proprio padre invitando alla cerimonia tre uomini di cui la madre Donna (interpretata da Meryl Streep) parla nel suo diario. A seguire andrà in onda alle 23.30 Les Misérables, film del 2012 diretto da Tom Hooper e basato sull'omonimo musical ispirato dal romanzo dell'autore Victor Hugo.

Nel cast, tra gli altri, Russell Crowe, Hugh Jackman e Anne Hathaway. Jean Valjean viene rilasciato dal carcere dov'era stato rinchiuso per diciannove anni solamente per aver rubato un tozzo di pane, da quel momento, nonostante la libertà appena ottenuta, la sua vita non sarà per nulla facile. Alle ore 21.10 su La 5 il programma di intrattenimento Grande Fratello Vip, dove le voci della Gialappa's Band commentano gli avvenimenti più rilevanti accaduti all'interno della casa. Su Mediaset Extra alle 21.16 la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Alle ore 21.00 su Iris il film di genere western Mezzo dollaro d'argento diretto da Paul Landres, ci troviamo nel 1877 protagonista del film è Johnny Ketchum che si mette alla ricerca del padre scomparso misteriosamente. Alle ore 21.10 su Italia 2 andrà in onda il film di genere fantastico L'esercito delle dodici scimmie, diretto da Terry Gilliam e con Bruce Willis nei panni del protagonista James Cole. La trama è ambientata in un futuro post apocalittico in cui un detenuto viene mandato nel passato per indagare sulle cause che hanno portato all'estinzione della maggior parte dell'umanità. Su Top Crime, una puntata della serie tv di genere poliziesco The Mentalist, va in onda l'episodio quattro della sesta stagione. Protagonista della serie è Patrick Jane, consulente investigativo con una straordinaria abilità da mentalista. Su Boing infine, alle ore 21.25, un episodio della telenovela Io sono Franky.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5 ore 20.40 Champions League, manifestazione sportiva

Italia 1 ore 21.15 Innocenti bugie, film, azione

Rete 4 ore 21.15 Mamma mia!, film, commedia

La 5 ore 21.10 Grande fratello vip, intrattenimento

Mediaset Extra ore 21.16 Grande fratello vip (in diretta dalla casa), reality show

Iris ore 21.00 Mezzo dollaro d'argento, film, western

Italia 2 ore 21.10 L'esercito delle dodici scimmie, film, fantastico

Top Crime ore 21.00 The Mentalist, serie tv, poliziesco

Boing ore 21.25 Io sono Franky, telenovela

© Riproduzione Riservata.