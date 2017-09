STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il paradiso delle signore II (martedì, 26 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, martedì 26 settembre 2017, il palinsesto dei canali Rai può essere gradevole e interessante grazie ai programmi Tv in onda sulle reti Rai. Il fascino degli anni '50, la moda milanese e l'amore caratterizzano la serata di Rai 1 con la serie "Il paradiso delle signore", Rai 4, Rai 5 e Rai Movie propongono film drammatici e di avventura, Rai 3 resta fedele al programma di attualità del martedì, Rai 2 punta sul docu-reaity mentre Rai Premium suggerisce il genere poliziesco. La serie televisiva di Rai 1 sarà certamente seguita da molti telespettatori. I programmi proseguono su Rai 1 con il "TG1 60 secondi" e la trasmissione di attualità "Porta a Porta", su Rai 2 invece andrà in onda il varietà "Sbandati". La seconda serata della terza rete continua con il TG3 Linea Notte, con il consueto notiziario "Rai Parlamento" e per la serie Rai Cultura il programma "Zettel Debate. Fare filosofia".

Sempre più seguita la serie televisiva ambientata negli anni cinquanta in onda su Rai 1. "Regine per un giorno" è l'episodio che apre la quarta puntata de "Il paradiso delle signore II" a cui seguirà "Lascia o raddoppia". Nella prima parte Pietro Mori (Giuseppe Zeno) è molto impegnato con il lavoro, ha in mente di aprire nuovi punti vendita e spesso è fuori Milano e quindi lontano dalla fidanzata Teresa (Giusy Buscemi). Intanto al "Paradiso" il pubblicitario Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha in mente un progetto molto importante che porterà avanti insieme ad Andreina Mandelli (Alice Torriani). Intanto Teresa soffre per la lontananza di Pietro. In "Lascia o raddoppia" il capo-magazziniere del Paradiso partecipa ad un famoso quiz televisivo, è un'occasione unica per fare pubblicità ai grandi magazzini. Su Rai 2 è previsto il ritorno del docu-reality "Il collegio", il programma presenta un gruppo di adolescenti scatenati che si ritrovano a vivere l'ambiente scolastico all'interno di un famoso collegio, siamo nel 1961.

Sarà dura per i ragazzi riprendere a studiare, essere disciplinati e seguire le regole imposte dagli educatori del convitto. Giuseppe Spitaleri, Nagga Giona Baldina, Elisabetta Gibilisco e Camilla Ricciardi sono alcuni dei giovani protagonisti del reality. La giornalista Bianca Berlinguer condurrà ancora su Rai 3 "#Cartabianca", il programma di approfondimento dedicato alla politica e all'attualità. Il genere avventura-azione è la scelta di Rai 4 che trasmetterà il film "Last Knights" del regista gapponese Kazuaki Kiriya. L'impero di Bartok (Morgan Freeman) passa nelle mani del cavaliere Raiden (Clive Owen). Quando il suo predecessore viene ucciso dall'imperatore, il prode cavaliere decide di vendicare la sua morte. "La sposa promessa" è il film drammatico in onda su Rai Movie, la regia è di Rama Burshtein, gli attori principali sono Hadas Yaron, Chaim Sharir Yiftach Klein.

Dopo la morte della figlia Esther, Rabbi Aharon e sua moglie spingono l'altra figlia a sposare Yochai, l'uomo che era stato già marito di Esther. Anche Rai Movie sceglie il genere drammatico e propone lavisione del film "Anime nere" di Francesco Munzi. La storia si svolge in Calabria dove tre giovani pastori, senza volere e per difendere i loro diritti, si ritroveranno a fare guerra alla "'Ndrangheta", l'organizzazione mafiosa che controlla la regione. Su Rai Premium ritorna la serie poliziesca "Blue Bloods" con tre episodi della quarta stagione. Il comandante Frank Reagan (Tom Selleck) e i suoi fratelli lavorano per la polizia di New York e si danno da fare per risolvere situazioni pericolose. Il primo è "Libro nero", seguirà "Giustizia fatta" e "Cattivo sangue", gli episodi sono il settimo, l'ottavo ed il nono della quarta stagione.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai Uno ore 21.25 Il paradiso delle signore II, serie televisiva

Rai Due ore 21.20 Il collegio, docu-reality

Rai Tre ore 21.15 Cartabianca, talk-show genere attualità

Rai 4 ore 21.00 Last Knights, film genere avventura

Rai 5 ore 21.16 La sposa promessa, film genere drammatico

Rai Movie ore 21.10 Anime nere, film genere drammatico

Rai Premium ore 21.20 Blue Bloods 4, serie televisiva genere poliziesco

