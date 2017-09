Sabrina Ghio/ Uomini e donne, dai problemi di "età" alle prime esterne, cosa vedremo?

Sabrina Ghio, protagonista del trono classico

Il primo pensiero di Sabrina Ghio è stato quello dell'età. Nella puntata di ieri del trono classico di Uomini e donne i 4 nuovi tronisti sono tornati in studio per nuove esterne e nuovi incontri/scontri ma il primo pensiero dell'ex balleria di Amici è stato proprio relavito all'età. A quanto pare la tronista ha ricevuto una serie di screen di articoli web in cui si parlava del suo viso, dei segni dell'età e dei possibili ritocchi. Appena entrata in studio la bella tronista ha subito chiarito che in questi anni è molto cambiata ma non sembra poi così diversa da quanto risultava sui social. E' vero che la televisione cambia un po' l'aspetto ma certi commenti le sono sembrati davvero esagerati. L'attenzione poi si è subito spostata sui suoi corteggiatori e sulle esterne che sembrano averla messa subito a suo agio.

LE PRIME ESTERNE

L'esterna più combattuta di Sabrina Ghio è sicuramente quella con Nicolò R. I due si sono visti in spiaggia ma, a quanto pare, le temperature sono subito salite. Il corteggiatore è sempre diretto e dopo quello che ha detto in studio, anche in esterna ha fatto lo stesso iniziando dal commentare la sua canotta rosa, il colore che odia in assoluto. I due non sembrano molto in sintonia ma quello che è certo è che i due opposti si attraggono e dopo il bagno in acqua e il giro in canoa, i due hanno subito ristabilito "l'ordine delle cose". L'esterna ha conquistato il pubblico che adesso spera già di vedere il seguito nella prossima puntata. Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.