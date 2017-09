Sabrina Ghio e Mattia Marciano / Uomini e Donne: dai messaggi social al presunto flirt (Trono Classico)

Sabrina Ghio e Mattia Marciano

Sabrina Ghio e Mattia Marciano stanno conquistando il pubblico di Uomini e Donne. Tre i due nuovi tronisti del programma di Maria De Filippi c’è una reciproca simpatia che ha allarmato i fans dello show dell’amore. Sabrina Ghio, sin dalla prima puntata, ha ammesso di aver provato un interesse nei confronti di Mattia Marciano al punto da averlo contattato sui social, senza però, ricevere una risposta. Durante il primo incontro in studio, la tronista ha ammesso senza problemi di considerare Mattia il suo “ideale di uomo”. Da parte sua, il tronista napoletano non ha nascosto di avere una simpatia nei confronti di Sabrina. Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, il tronista napoletano, parlando della sua collega, ha dichiarato: "Ha un carattere forte come le donne che amo di più. Apprezzo il modo in cui si sta rimettendo in gioco". La simpatia tra Sabrina Ghio e Mattia Marciano non è passata inosservata agli occhi attenti dei fans che, sui social, continuano a parlare di un probabile flirt tra i due. Nascerà un sentimento nel corso dei prossimi mesi?

CRITICHE PER I TRONISTI

Ad unire Mattia Marciano e Sabrina Ghio, oltre ad un’evidente simpatia, c’è anche il parere del pubblico che, sin dalla prima puntata, ha puntato il dito contro la i due tronisti. Parte dei fans di Uomini e Donne, infatti, è convinta che Mattia Marciano sia dando un’immagine sbagliata di sé. Come ha sottolineato Tina Cipollari, il tronista continua a dichiarare di voler trovare una donna con cui sposarsi e costruire una famiglia. Allo stesso tempo, però, sui social, non fa altro che mostrare il suo fisico palestrato sfoggiando tutto il suo fascino. Due atteggiamenti che, a detta del pubblico sarebbero incoerenti. Come se non bastasse, la presunta conoscenza con Vittoria con la quale ha avuto dei contatti sui social non convince nessuno. Sabrina Ghio, invece, è stata criticata per l’aspetto fisico ma anche per aver accettato di salire sul trono nonostante sia una mamma. In tv, la tronista si è già difesa affermando di aver fatto delle semplici punturine alle labbra. Nel corso delle prossime puntate, invece, Sabrina si lascerà andare alle lacrime proprio per il suo essere madre.

