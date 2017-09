Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo / Da Temptation Island a Uomini e Donne: interviene Maria De Filippi

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo ha deciso di tornare a Uomini e Donne e chiedere l'aiuto della redazione per fare una sorpresa a Selvaggia Roma. La raggiunge sotto casa sua per chiarire e la sorprende con tanto di telecamere a seguito, dando il via ad una nuova discussione che riaccende lo scontro tra i due. Purtroppo servono a ben poco le scuse di Francesco perchè Selvaggia lo lascia poi da solo e va via. In studio è Maria De Filippi a metterci del suo e a cercare di capire e di far comprendere a Selvaggia che l'interesse del suo ormai ex fidanzato è reale, facendogli delle domande sul loro quotidiano e sulle mancanze che lui prova ora che lei l'ha lasciato. Riuscirà la De Filippi attraverso il suo intervento a riavvicinare i due ragazzi?

IL PIANO DI FRANCESCO

Francesco Chiofalo non si arrende. La scorsa settimana il ragazzo ha incontrato Selvaggia Roma per un nuovo confronto, purtroppo, finito ancora male. I due si sono lasciati dopo Temptation Island e la scorsa settimana Selvaggia ha confermato la sua decisione di chiudere la loro relazione e andare avanti. Francesco però non è d'accordo con questa decisione e ha deciso di chiedere aiuto alla redazione di Uomini e Donne. Spera infatti di riuscira a conquistarla con una serie di gesti che le facciano capire che il suo amore è vero e grande. Eppure pare proprio che neppure questa tattica riuscirà a sciogliere la decisione presa da Selvaggia che ha più volte di chiarato di stare benissimo ora senza di lui. Come andrà a finire per Francesco? (Anna Montesano)

NON È ANCORA FINITA PER LA COPPIA?

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo sono gli ospiti della puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. La coppia di Temptation Island arriva nello studio del programma di Maria De Filippi per la resa dei conti finale dopo la rottura. Selvaggia e Francesco sono stati due dei protagonisti principali dell’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. All’interno del villaggio dell’amore, Francesco Chiofalo ha aperto il suo cuore alla single Desirèe Maldera, non nascondendo di provare un’attrazione nei suoi confronti. Francesco Chiofalo, però, non ha mai oltrepassato il limite così come Selvaggia Roma che, all’interno del villaggio, si è divertita godendosi le tre settimane di svago. Durante il falò finale, nonostante i mille dubbi, Selvaggia Roma ha deciso di lasciare il programma con Francesco. Dopo poche settimane, però, i due si sono detti definitivamente addio. La folle gelosia e le continue discussioni hanno portato Selvaggia prima a lasciare la casa in cui conviveva con Francesco e poi a chiudere definitivamente la storia.

Il CONFRONTO CON DESIREE MALDERA

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, dopo la rottura, si sono rivisti nello studio di Uomini e Donne. Sotto lo sguardo attento di Filippo Bisciglia e di Maria De Filippi, Selvaggia e Francesco hanno ripercorso la loro storia. L’imprenditore romano non ha nascosto di provare ancora un forte sentimento per quella che è stata la sua fidanzata da sei anni mostrando anche il suo lato più tenero. Selvaggia Roma, però, non ha mai avuto intenzione di tornare sui suoi passi. La discussione, poi, si è accesa quando in studio è arrivata Desirèe Maldera. Nonostante le mille rassicurazioni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non riesce a fidarsi nuovamente di lui e ha dato il via alla sua nuova vita da single. Dopo aver lasciato Francesco, per Selvaggia è iniziata una vita. La Roma, infatti, ha cominciato a lavorare come testimonial per alcuni brand e si è anche regalata un seno nuovo. La vita accanto a Francesco Chiofalo, dunque, appare ormai un lontano ricordo.

© Riproduzione Riservata.