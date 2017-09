UNA VITA / Cayetana può riprendere a sperare?

Una Vita

Anticipazioni puntata 26 settembre 2017

Nuova puntata di Una Vita oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa si ripartirà dagli incontri di Teresa con il dottor Galvan. La maestra comincerà a sentirsi meglio e a rivedere finalmente la luce in un periodo così tanto difficile per lei. Da queste importanti sedute otterrà anche una bella notizia relativa alla sua amica Cayetana: Galvan, infatti, informerà la sua paziente di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di un collega che potrebbe guarirla dalle ferite al volto. La donna potrà dunque riprendere a sperare? Ma per Cayetana ci sarà anche altro a cui pensare: non ci sarà infatti tempo da perdere prima che Mauro giunga alla verità riguardante la morte di Ursula, tanto più che ora è arrivato al commissariato Ignacio del Valle, un nuovo commissario che prenderà seriamente le indagini fatte dal collega. Per questo, Cayetana continuerà a premere, affinché la madre si costituisca il prima possibile...

Rosina accetta la corte di Liberto

L'incontro chiarificatore avvenuto tra Rosina e il fantasma di Maximiliano avrà delle importanti conseguenze nel suo rapporto con Liberto. Nell'appuntamento odierno con Una Vita, infatti, la madre di Leonor deciderà di assecondare la corte dello studente, proprio come il marito le ha chiesto. Ciò dovrà essere fatto nella più totale discrezione: nessuno dovrà sapere di questa novità, che potrebbe causare scandalo in tutto il palazzo di Acacias 38. Per una coppia che nasce, ce ne sarà un'altra che potrebbe essere costretta ad affrontare nuovi problemi: Pablo non ha ascoltato i consigli della moglie e del medico, ed è tornato a cavallo a poche settimane di distanza dalla sua caduta. Per questo, giorno dopo giorno, le sue condizioni di salute cominceranno ad aggravarsi. Se Leonor non noterà questo cambiamento, ben diverso sarà il caso di Guadalupe: sarà lei la prima a comprendere che Pablo sta nascondendo qualcosa?

