UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, i dubbi di Alex Migliorni sui corteggiatori (Trono Classico)

Alex Migliorini

Il trono di Alex Migliorini sta lentamente entrando nel vivo. Il nuovo tronista gay della nuova stagione di Uomini e Donne ha già fatto breccia nel cuore del pubblico. Bello, dolce e sensibile, Alex Migliorini è arrivato sul trono per trovare l’amore. A soli 22 anni, Alex sa già quello che vuole e, al termine del suo percorso, spera di lasciare lo studio del programma di Maria De Filippi con una persona con cui costruire una storia importante e duratura. Dopo la prime presentazioni, Alex Migliorini ha cominciato a conoscere meglio i suoi corteggiatori. Alex ha espresso un interesse per Andrea Nascimbeni. Il corteggiatore ha subito fatto breccia nel cuore del tronista gay che non ha nascosto di essere rimasto colpito dalla sua bellezza. L’interesse di Alex per Andrea ha, tuttavia, scatenato le prime polemiche a causa di un like che il tronista avrebbe lasciato sotto un post di Andrea e che nasconderebbe una conoscenza precedente a Uomini e Donne. Ad oggi, però, l’interesse di Alex nei confronti di Andrea sembra scemato. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, infatti, Alex ha dato prova di avere un altro corteggiatore come preferito.

I DUBBI SU ALESSANDRO

Il trono di Alex Migliorini appassiona sempre di più il pubblico di Uomini e Donne. Il tronista, nel corso dell’ultima registrazione, è uscito in esterna con Claudio, Alan e Alessandro. Con quest’ultimo, l’esterna è andata molto bene. Alex ammette di essere attratto da lui ma di essere spaventato dalla differenza d’età. Alessandro, infatti, è uno dei corteggiatori più grandi alla corte di Alex che, pur essendo attratto da lui, non ha alcuna intenzione di bruciare i tempi. Migliorini, però, prova un interesse anche per Claudio e Alan. A spaventarlo però, è la conoscenza tra i due corteggiatori. Claudio e Alan, infatti, hanno confessato non solo di conoscersi già ma di essere anche usciti insieme. La confessione, da un lato ha fatto piacere ad Alex che ha così evitato brutte sorprese, ma dall’altro, gli ha fatto sorgere diversi dubbi sulle intenzioni dei suoi pretendenti. Alex, deciso a trovare il vero amore, sta cercando di non illudersi e, soprattutto, di non svelare tutte le sue carta per evitare di essere preso in giro.

