UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, la rivincita di Giorgio Manetti (Trono Over)

Giorgio Manetti

Giorgio Manetti, sin dal primo giorno in cui ha messo piede nello studio del trono over di Uomini e Donne, è sempre stato accusato di essere un narcisista e manipolatore, capace anche di convincere Gemma Galgani, romantica e sognatrice ad accettare di avere una storia con lui nonostante la presenza di altre pretendenti. La nuova stagione del trono over è iniziata, tuttavia, con una nuova delusione per Gemma Galgani che è tornata ad essere single dopo la fine della sua relazione con Marco Firpo. Giorgio non ha perso l’occasione per commentare la situazione sentimentale di Gemma, rea di buttarsi a capofitto in una storia per poi svegliarsi dal sogno rendendosi conto di essersi solo illusa. Un errore che Giorgio non ha mai commesso avendo sempre preferito non fare progetti e vivere quotidianamente il rapporto. Il Manetti, dunque, si è così preso la sua rivincita nei confronti di Gemma che, dopo aver deciso di chiudere la loro storia non sentendosi amata come voleva, sta collezionando una delusione dopo l’altra.

LE CRITICHE A GIORGIO MANETTI

L’atteggiamento di Giorgio Manetti, però, sono motivo anche di numerose critiche. Dopo la messa in onda della prima puntata del trono over di Uomini e Donne, infatti, il cavaliere è stato fortemente criticato dai fans per aver commentato la situazione sentimentale di Gemma. Molti utenti del web, infatti, avrebbero preferito il silenzio. Di fronte alle nuove critiche, Giorgio ha deciso di difendersi lasciandosi andare ad un duro sfogo sui social. “Ci sono persone che non capiranno mai chi sei veramente. Non conta il bene che puoi volere loro, il tempo che gli dedichi e quanto tu possa impegnarti per farglielo capire. Ci sono persone che non sono proprio capaci di vedere oltre il loro "IO", il loro naso e le loro convinzioni. Purtroppo, malgrado una delle più grandi verità asserisca che: "Solo lo stupido non cambia opinione" sapranno dimostrarti quanto la stupidità appartenga loro. La loro assenza apparirà come "Aria" che ci viene a mancare, ma in realtà, inconsapevolmente la loro presenza è aria ed energia che ci verrà sottratta. Vittime di loro stessi e incapaci di gestirsi faranno di te il loro "Bersaglio" sul quale scaricare la frustrazione generata dalla loro incapacità” – scrive Giorgio che poi conclude il suo sfogo in modo serafico – “Non abbiate paura e non rimandate troppo dicendo a voi stessi: "Vediamo"... I narcisisti manipolatori mentali si distruggono solo con il silenzio e si sopravvive a loro solo accettando e stando loro lontani”.

