Un posto al sole: Franco dubita degli atleti della sua palestra (puntata 26 settembre)

Un posto al sole

Anticipazioni puntata 26 Settembre 2017

La puntata di Un posto al sole di questa sera sarà nuovamente incentrata sui problemi di Franco alla palestra. Proprio quando tutto sembrava andare per il meglio grazie al prestito ottenuto dalla banca di Luisa, Boschi si è trovato di fronte al guasto nell'impianto elettronico della palestra. Peppino, accorso in aiuto dell'amico, non ci ha messo molto nel sospettare che quanto accaduto avrevve potuto essere un vero e proprio sabotaggio. Tali parole hanno convinto anche Franco che questa sera proverà ad indagare sul possibile coinvolgimento di uno dei suoi atleti. Li radunerà per mettere con loro le cose in chiaro: il vero colpevole si faccia avanti subito, diversamente potrebbe avere guai peggiori con la giustizia. Arriverà presto alla verità? Il tempo dei cambiamenti potrebbe essere arrivato per un altro abitante di Palazzo Palladini: Filippo sarà ancora furioso dopo il litigio avuto con il padre prima ai Cantieri e successivamente nel suo stesso appartamento. Per questo comincerà a meditare sul da farsi...

Un posto al sole: cambiamento in arrivo per Filippo?

Dopo avere assistito allo scontro tra il padre e Serena, Filippo ha cacciato di casa Roberto e oggi a Un posto al sole si confronterà con la moglie sulle conseguenze di quanto accaduto. Il suo sarà un duro sfogo, in seguito al quale Sartori prenderà una decisione epocale sul suo futuro: la sua esperienza ai Cantieri giungerà presto al termine? I problemi tra Rossella e Patrizio saranno ancora all'ordine del giorno, nonostante il tentativo di lei di avvicinarsi al fidanzato, condividendo la passione per la cucina. Proprio quando tutto sembrava andare per il meglio, un post lasciato da Asia sui social network ha riacceso la gelosia della studentessa che questa sera faticherà a tenere a freno la sua rabbia. L'ex fiamma di Patrizio, infatti, riuscirà a mandarla su tutte le furie ancora una volta, mettendo nuovamente a rischio il rapporto tra l'aspirante cuoco e la sua dolce fidanzata.

© Riproduzione Riservata.