Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: flirt tra Sabrina e Mattia? Il sospetto (26 settembre 2017)

Sabrina Ghio e Mattia Marciano

Dopo una puntata ricca di ospiti e con qualche primo battibecco, oggi Uomini e Donne torna ancora con il Trono Classico e con una seconda parte dedicata in primis a Sabrina Ghio. La puntata di ieri ci ha lasciati infatti con una tronista abbastanza perplessi riguardo Nicolò R, il ragazzo biondo che l'ha colpita da subito. La loro esterna è andata bene ma Sabrina sospetta che lui non sia tanto interessato a lei. Intanto Giulia De Lellis si intromette per dire che il corteggiatore più bello non l'ha portato in esterna: trattasi di Fabrizio, che è il suo parrucchiere. Mentre Tina ironizza, Sabrina pensa ancora a Nicolò e lo scambio di battute continua. Diversa invece l'esterna con l'altro Nicolò che invece dichiara di avere un debole per le donne più grandi, come conferma la sua precedente storia. Però in studio parla ancora Nicolò R per dire di aver sentito voci sul possibile flirt tra Sabrina e l'altro tronista Mattia Marciano.

LA RICHIESTA D'AIUTO DI FRANCESCO CHIOFALO

La Ghio in effetti conferma di aver un debole per lui e di aver sperato che Desirée non lo scegliesse e dal canto suo Mattia dichiara che Sabrina è molto bella e aggiunge che in estate ha incontrato in discoteca anche Valentina, scambio di numeri ma nessun seguito. Si passa alle esterne di Alex Migliorini che ha incontrato Claudio per un giro in vespa e qualche chiacchiera, e Matteo in una serra. In studio però arrivano i primi scambi di battute tra i corteggiatori rivali. In studio arriva infine il momento di un altra coppia di ospiti: si tratta di Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. I due si sono lasciati ma lui non si arrende e ha chiesto alla redazione una mano per riconquistarla. Come sarà andata?

