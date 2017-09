WILDE/ Su Cielo il film con Stephen Fry e Jude Law (oggi, 26 settembre 2017)

il film biografico in prima serata su Cielo

NEL CAST STEPHEN FRY

Wilde, il film in onda su Cielo oggi, martedì 26 settembre 2017 alle ore 21,15. Una pellicola di genere biografica e drammatica che è stata realizzata nel 1997 per la regia di Brian Gilbert con il soggetto che è stato scritto da Richard Ellman mentre l’adattamento per la stesura della sceneggiatura è frutto del lavoro di Julian Mitchell. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Arthur Sullivan in collaborazione con Debbie Wiseman, i costumi indossati sul set sono stati confezionati da Nic Ede ed il montaggio è stato eseguito da Michael Bradsell. Nel cast sono presenti Stephen Fry, Jude Law, Vanessa Redgrave, Jennifer Ehle e Tom Wilkinson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WILDE, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

La pellicola narra la storia della breve ma intensa vita del drammaturgo inglese Oscar Wilde. È il 1883 quando Oscar Wilde fa il suo ritorno a Londra dopo essere stato in giro per gli Stati Uniti dove ha tenuto una serie di conferenze ma è anche andato a visitare i poveri minatori costretti a lavorare in luoghi angusti come sono le miniere. Arrivato a Londra si innamora di Constance Lloyd e dopo averla sposata ha due figli con lei. Tuttavia nell’animo di Oscar Wilde convivono da sempre due mondi e due tendenze sessuali differenti. Infatti se da un lato si dice innamorato di sua moglie dall’altro si scopre essere omosessuale. Questo accade quando sulla sua strada incontra un giovane ed affascinante ragazzo canadese di nome Robert Ross che lo seduce e lo fa innamorare dei lui. In effetti Oscar Wilde è costretto ad ammettere, prima di tutto a se stesso, si aver provato questo impulso sessuale già da quando era un giovane fanciullo che andava a scuola. Nel frattempo la sua carriera come poeta e drammaturgo procede alla grande, ma questa situazione proprio per la sua notorietà finisce per diventare un’arma a doppio taglio in quanto vi è il rischio di uno scandalo.

La sua omosessualità si fa sentire maggiormente quando incontra uno studente dell’università di Oxford un certo Bosie che lo conduce in un mondo di fatto di case di appuntamento per ragazzi. Così facendo Oscar Wilde tradisce ripetutamente sua moglie finendo anche con il trascurare i suoi figli. Il padre di Bosie che è contrario alla relazione del figlio con Oscar Wilde decide di denunciarlo trascinando il poeta in tribunale che viene poi condannato ai lavori forzati. Nel frattempo sua moglie si trasferisce in Italia dove anni più tardi perderà la vita, mentre uscito di carcere Wilde si rincontra con Bosie iniziando con lui una relazione omosessuale.

