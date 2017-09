X Factor 2017 ed 11 / In attesa delle terza puntata: la voce di Camille incanta tutti

X Factor 2017

Giovedì 28 settembre, in prima serata su Sky Uno, andrà in onda la terza puntata di X Factor 2017. In attesa di nuove emozioni, continua a brillare la voce di Camille Cabaltera, 18 anni il prossimo 30 ottobre. Camille è filippina ma vive in Italia da dove anni. Nel corso della seconda puntata, Camille ha incantato non solo il pubblico ma anche Manuel Agnelli, Levante, Fedez e Mara Maionchi che hanno applaudito il suo incredbiile talento vocale. Camille è una delle grandi candidate a conquistare un posto nei live. Se dovesse superare tutte le audizioni, Camille parteciperebbe ai live di X Factor 2017 con la squadra delle Under Donne, affidate a Levante. La giovane cantautrice, alla sua prima esperienza come giudice del talent show di Sky, ha subito espresso il suo gradimento nei suoi confronti complimentandosi con lei e augurandosi di poterci lavorare. Camille Cabaltera, dunque, sarà una delle cantanti della squadra di Levante?

X FACTOR 11: LA STORIA DI CAMILLE CABALTERA

Prima di arrivare sul palco di X Factor 2017 portando a casa la standing ovation, Camille Cabaltera ha già percorso altre strade come svela La Nazione. Il suo talento è sempre stato sotto gli occhi di tutti al punto che, quando aveva tredici anni partecipò al programma di Raiuno, condotto da Antonella Clerici, “Ti lascio una canzone” dove è nato anche il fenomeno musicale de Il Volo. Nel programma della Clerici, Camille ottenne un grandissimo successo duettando con Annalisa Minetti, Luca Barbarossa e Anna Tatangelo: un successo. Successivamente ha partecipato, vincendo, alla sezione junior del Festival di Castrocaro. La concorrente di X Factor è anche allieva della Accademia della Voce di Montecatini Terme, guidata da Marco Del Freo e Massimo Guidi dove non solo è cresciuta come interprete ma anche come autrice. Camille Cabaltera, dunque, pur avendo solo 18 anni, ha tutte le carte in regola per lasciare il segno nella nuova edizione di X Factor.

