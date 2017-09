il Collegio Convitto di Celana / Caprino Bergamasco è ancora la location del reality Il Collegio 2

Riparte Il Collegio

Il Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco, dove si svolgerà la seconda edizione del reality show condotto da Giancarlo Magalli su Rai 2, sarà la location dove si proverà a rivivere i metodi, l’atmosfera e gli insegnamenti del 1961. Il Collegio Convitto di Celana negli ultimi anni ha avuto una storia tormentata, che aveva portato a una chiusura non senza polemiche nel bergamasco, essendo stato considerato un luogo storico che non si era riuscito a salvaguardare, visto che si trattava della scuola cattolica più antica d’Italia, fondata addirittura nel 1566 per volontà di San Carlo Borromeo e nel quale aveva studiato anche Papa Giovanni XXIII, Angelo Roncalli. Un pezzo inestimabile di storia che aveva però chiuso i battenti nel 2013, anche a causa di un dissesto economico profondo, che aveva portato ad una perdita di esercizio di 300mila euro. Questo nonostante la Curia di Bergamo ne abbia guidato la gestione sin dal 1800, inanellando errori che ne hanno portato alla chiusura.

I DEBITI PORTARONO ALLA CHIUSURA

Il Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco è sempre stato considerato come un istituto privato a prescindere dalla proprietà che poteva comunque essere identificata nella Curia. Per questo, dopo la chiusura, l’idea di far riprendere vita alle atmosfere dello storico collegio, seppur attraverso un reality televisivo, è stata considerata vincente. A tutto il territorio del bergamasco infatti interessava riuscire a rivalutare una porzione di territorio fondamentale, che racchiudeva una parte di storia e cultura non solo lombarda, ma di tutta Italia, che ha rappresentato un’eccellenza addirittura attraverso secoli interi di storia. E non era piaciuto, a chi ne aveva avuto a cuore le sorti, il silenzio con il quale ne era stata accompagnata la chiusura. Immerso nella Val San Martino, il Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco rappresenta anche un esempio molto importante di architettura storica, che il reality proverà di nuovo a mettere in luce dopo il successo della prima edizione.

