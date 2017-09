ACHILLE LAURO E EDOARDO MANOZZI/ I Compositori di Pechino Express 2017 si scontrano con Antonella Elia?

Achille Lauro ed Edoardo Manozzi, i Compositori a Pechino Express 2017

GLI ETERNI ULTIMI A PECHINO EXPRESS 2017

I #Compositori sono gli ultimi arrivati di Pechino Express 2017 e di certo fino ad ora non si sono distinti se non nella loro eccentricità. Achille Lauro ed Edoardo Manozzi sono piuttosto conosciuti dai fan per il loro estro e per il loro modo di essere alternativi, particolare che tra l'altro non è sfuggito nè agli altri Viaggiatori né al pubblico da casa. Achille ed Edoardo tuttavia hanno trascorso la loro prima tappa all'insegna del divertimento e dell'adattamento all'adventure game, riuscendo a diventare gli eterni ultimi della precedente tappa. Li abbiamo visti infatti all'ultimo posto durante lo stop della prima notte e così anche alla prova vantaggio ed al traguardo finale. La sorte ha voluto tuttavia che i #Modaioli scegliessero i Las #Estrellas per l'eliminazione, salvandosi così dall'uscita immediata dalla gara.

I COMPOSITORI TIRERANNO FUORI LE LORO QUALITA'

Achille Lauro e Edoardo Manozzi potrebbero creare non pochi problemi agli altri Viaggiatori di Pechino Express 2017. E non tanto perché i #Compositori siano fra le coppie più temute, dato che fino ad ora non abbiamo visto davvero le loro qualità. E' facile invece che il loro modo di fare entri presto in contrasto con qualche altra coppia rivale, soprattutto per il modo di fare. Non dimentichiamoci infatti che la prima impressione avuta da Antonella Elia al loro arrivo non è stata di certo positiva. La più minuta delle #Caporali ha notato subito nei #Compositori una componente aggressiva che potrebbe portarla presto allo scontro coni due ragazzi. In questo momento della gara, visto che i giochi sono stati avviati in loro assenza, i #Compositori farebbero bene a scegliersi con attenzione un alleato piuttosto che attirarsi l'ira delle altre coppie di concorrenti.

UNA LITE CON ANTONELLA ELIA?

I #Compositori potrebbero ritrovarsi al centro dei riflettori nella puntata di questa sera di Pechino Express 2017. Il promo della quarta puntata non preannuncia niente di buono soprattutto per Achille Lauro, che in qualche modo alimenterà la rabbia di Antonella Elia. Una scena in particolare mostra infatti la Viaggiatrice delle #Caporali fortemente infastidita da un'azione misteriosa di Achille, forse dovuta a qualcosa di illecito oppure al limite del consentito. Nulla di imprevedibile, se fosse davvero così, dato che i #Compositori hanno sottolineato fin dal loro ingresso nel programma di aver vissuto per strada, sintomo che in qualche modo, per sopravvivere, potrebbero tranquillamente decidere di sabotare le altre coppie.

