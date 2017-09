ALAIN DELON OPERATO AL CUORE/ Ultime notizie, bypass d’urgenza: è ancora ricoverato (condizioni di salute)

Alain Delon operato d'urgenza (LaPresse)

È stato operato una settimana fa d’urgenza perché le condizioni del suo cuore sono peggiorate: per Alain Delon la paura è stata tanta, ma per fortuna ora sembra stia bene dopo 5 ore di intervento al cuore e una fase riabilitativa appena ricominciata, mentre rimane ricoverato in un ospedale francese tenuto segreto. Per il sex symbol di più generazioni e autentica icona dello stile anche oltre il cinema di Francia, le condizioni di salute sembrano stazionarie, a quanto riporta “Ici Paris” in un reportage che ora sta facendo il giro del mondo. All’attore è stato installato un bypass nell’arteria femorale per bloccare l’insufficienza cardiocircolatoria che non permetteva ad Alain di continuare a respirare e vivere normalmente: «l'attore è stato portato d'urgenza in un ospedale parigino a causa di improvvisi dolori riscontrati alla gamba sinistra e alla schiena ed è ancora ricoverato», spiega la rivista francese, confermando che ora Delon sta bene ma che dovrà essere monitorato ancora nei prossimi giorni.

IL DOLORE PER LA SCOMPARSA DELLA COMPAGNA

81 anni, una vita nel cinema e una vera icona di tutto il cinema mondiale, non solo in Francia: di recente, Alain Delon era tornato in pubblico per un’occasione altrettanto triste, ovvero la morte della sua storica e amata compagna Mireille Darc. «Oggi preferisco avere l'età che ho piuttosto che 40 anni. Non dovrò vivere molti anni senza di lei. Almeno lei non soffre più, riposa. Senza di lei posso andarmene anche io», aveva detto poco tempo fa al funerale dell’amata. Un periodo molto difficile per il bell’attore che però pare essersi ripreso dopo la complicazione fisica subita. La mancanza della donna amore di una vita al suo fianco è invece un peso insostituibile, come aveva spiegato bene lo stesso Alain dopo la morte di Mireille ai media francese: «Lei era la donna della mia vita. Siamo stati così felici insieme, e felici di tutto, avevamo tutto, e lei era tutto per me».

