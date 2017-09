ALICE VENTURI E GUGLIELMO SCILLA/ Gli Amici di Pechino Express 2017 sono la coppia vincente?

Alice Venturi e Guglielmo Scilla, gli Amici a Pechino Express 2017

SCAMBI DI COPPIA

Gli #Amici continuano a primeggiare a Pechino Express 2017, come hanno dimostrato nell'ultima tappa del programma di Rai 2. La coppia composta da Guglielmo Scilla e Alice Venturi è riuscita a rivelarsi vincente anche durante il mixaggio richiesto da Costantino della Gherardesca, in cui abbiamo visto Guglielmo in coppia con Eugenia Costantini ed Alice con Antonella Elia delle #Caporali. In particolare è stato lo youtuber a rivelarsi ancora più vittorioso grazie ad una prova immunità in cui è arrivato al primo posto. Lo abbiamo visto tra l'altro on the road più spigliato, forse perché la mancanza di una roccia come Alice gli ha permesso di attingere a risorse nascoste. Anche se la neo coppia di Guglielmo ed Eugenia sono arrivati secondi al traguardo intermedio per la prova vantaggio, i due alla fine si sono scontrati in un faccia a faccia che ha permesso al primo di stravincere. Diversa invece il destino di Alice, che in coppia con Antonella Elia non è riuscita a risollevarsi dalle posizioni intermedie. Ottenuto il bonus, la coppia degli #Amici ha potuto così evitare di essere fra i nominati della coppia vincitrice, i #Modaioli, che hanno deciso di dare il proprio voto ai Lad #Estrellas.

UNA COPPIA CHE PRIMEGGIA SEMPRE A PECHINO EXPRESS 2017

Pechino Express 2017 potrebbe aver già trovato la coppia vincitrice di questa nuova edizione. Gli #Amici fino ad ora si sono posizionati sempre fra i primi posti ed anche se qualche volta non si sono aggiudicati immunità o traguardo finale, sono comunque fra i rivali più temuti degli altri Viaggiatori. Dalla loro parte hanno un equilibrio perfetto, dovuto alla spigliatezza di Alice ed all'estrosità di Guglielmo. Quest'ultimo infatti si è rivelato un vantaggio netto durante la ricerca dell'ospitalità, mentre la prima è più ferrata nelle lingue e quindi di sicuro supporto durante i giochi. Per ora gli #Amici sembrano proprio non avere alcun difetto, ma devono guardarsi bene le spalle dai #Modaioli, che sono in netta rimonta, dalle #Clubber, che si sono rivelate più forti del previsto e dalle #Caporali che di certo hanno la determinazione dalla loro parte.

GLI AMICI QUALE STATEGIA ADOTTERANNO QUESTA SERA?

Nella puntata di questa sera di Pechino Express 2017, gli #Amici dovranno fare molta attenzione alla loro strategia. Dovendo confrontarsi con coppie altrettanto forti, Guglielmo Scilla e Alice Venturi potrebbero ritrovarsi a mangiare della polvere. Le altre coppie di Viaggiatori non sembrano avere delle qualità che mancano ai due youtuber, ma sono decise a raggiungere il traguardo finale. In particolare, i #Modaioli hanno già stretto un'alleanza con le #Clubber per impedire che gli #Amici raggiungano il primo posto nelle nuove classifiche. Questa complicità con un'altra delle coppie in gara manca del tutto a Guglielmo e Alice, che potrebbero perdere quota durante il confronto con due squadre alleate.

