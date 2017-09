ANTONELLA ELIA E JILL COOPER/ Le Caporali di Pechino Express 2017 sempre più unite

Antonella Elia e Jill Cooper, le Caporali a Pechino Express 2017

LE DUE BIONDE CONQUISTANO LA 3° POSIZIONE A PECHINO EXPRESS 2017

Le #Caporali continuano la loro avventura a Pechino Express 2017 e non senza emozioni. Sembra che Antonella Elia tirerà fuori la sua storica grinta proprio nella puntata di questa sera, mercoledì 27 settembre, ma che cosa è successo alla sua coppia nel precedente appuntamento? La corsa al fianco di Jill Cooper non è durata poi molto, dato che in apertura il conduttore Costantino della Gherardesca ha deciso di procedere con il famoso mixaggio. Jill Cooper ha gareggiato quindi con Agata Cannizzaro di #FigliaeMatrigna, mentre Antonella si è ritrovata in coppia con Alice Venturi. Una decisione che sembra aver incontrato il fastidio della Elia, visto lo sguardo lanciato verso la sua nuova compagna di viaggio. Sembra inoltre che una volta divise, le due bionde delle #Caporali abbiano avuto una performance del tutto diversa rispetto alle tappe precedenti, dimostrando le abilità singole. In particolare, Jill si è dimostrata una vera trascinatrice, riuscendo a smuovere la pigrizia di Agata e portare la loro coppia al secondo posto durante la prima notte. Qualche posizione più indietro invece per Antonella e Alice, motivo per cui non hanno potuto partecipare alla coppia immunità. La Cooper invece è riuscita ad arrivare terza e quindi a gareggiare contro Ema Stockholma, in coppia con Francesco Arca e Guglielmo Scilla, abbinato ad Eugenia Costantini. Nonostante gli sforzi della più tenace delle #Caporali, l'immunità è stata conquistata dal leader degli #Amici. Riunita la coppia, Antonella Elia e Jill Cooper hanno conquistato la terza posizione per la seconda notte, riuscendo a mantenere il posto fino al traguardo finale.

LE CAPORALI: UNA COPPIA BEN ASSORTITA

Le #Caporali continuano ad essere la coppia più in vista di Pechino Express 2017, dimostrando di avere forza da vendere. In particolare si è reso evidente l'apporto di Jill Cooper nella sua squadra, dato che anche se da sola è riuscita a combattere la stanchezza di Agata Cannizzaro. Antonella Elia invece ha perso quota al fianco di una compagna di squadra meno grintosa, Alice Venturi, lasciando trasparire quindi che a trascinare le #Caporali sia in realtà la personal trainer. In queste tre tappe abbiamo vissuto inoltre l'unione fra Antonella e Jill, che sembrano proprio essersi trovate. Anche se i modi della Cooper si scontrano sempre con una maggiore delicatezza della Elia, sembra proprio che insieme siano ben assortite. Le #Caporali hanno quindi tutte le carte in regola per poter tagliare il prossimo traguardo, dato che fino ad adesso hanno conquistato sempre i primi posti.

STRINGERANNO ALLEANZA CON QUALCHE COPPIA?

Nella puntata di questa sera di Pechino Express 2017, i giochi si faranno ancora più duri. Le #Caporali hanno forse un grande difetto che devono colmare al più presto: l'alleanza con le altre coppie. Fino ad ora le abbiamo viste gareggiare piuttosto in solitaria e presto questo loro estraniarsi dal resto del gruppo potrebbe portarle ad un facile scontro con altri Viaggiatori. Pechino Express 2017 potrebbe comunque vederle vincenti entro breve, dato che non aver conquistato il podio o non essere arrivate prime alle ultime due prove immunità ha smosso gli animi delle #Caporali. Con il procedere della gara, le emozioni che i telespettatori hanno intravisto fino ad ora verranno accentuate, così come la competizione fra le varie coppie. Chi cederà per prima delle due bionde, l'apparentemente fredda Jill Cooper oppure la più morigerata Antonella Elia? Dal promo di anticipazioni del programma di Rai 2 sembra proprio che la Elia si scontrerà con Achille Lauro dei #Compositori.

