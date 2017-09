Alain Delon / Da Mireille Darc alla moglie Rosalie Van Breemen: tutte le sue donne

Alain Delon (LaPresse)

Pochi giorni fa è scomparsa Mireille Darc, storica icona del cinema degli anni Sessanta e Settanta e compagna, per quindici anni, di Alain Delon. L’attore è rimasto molto scosso per la scomparsa della donna dichiarando in un’intervista a Paris Match: "Preferisco avere l'età che ho invece che avere 40 anni. Così non dovrò vivere troppi anni senza di lei, soffrendo. Lei, almeno, non soffre più. Riposa. Senza di lei, anch'io posso andarmene". Parole toccanti quelle dell'attore per colei che ha poi definito "la donna della mia vita. Siamo stati così felici insieme, e felici di tutto…avevamo tutto, e lei era tutto per me". L'attore ha parlato anche delle altre donne della sua vita. La scomparsa delle amiche come Romy Schneider e Simone Veil hanno segnato particolarmente la vita dell’attore. Il fascino indiscutibile dell'attore ha conquistato tante altre donne.

TUTTE LE DONNE DI ALAIN DELON

La relazione con Romy Schneider durata 5 anni, dal 1958 al 1963, nel 1964 Delon sposa Francine Canovas, da cui divorzia quattro anni dopo e che le darà il figlio Anthony. Poi è la volta di Mireille Darc e di Anne Parillaud, la “Nikita” di Luc Besson. Nel 1988 sposa la modella olandese Rosalie Van Breemen, da cui avrà altri due figli, Anouchka e Alain-Fabien. Il matrimonio finisce nel 2001. Inoltre sono tanti anche i flirt attribuiti a Delon, soprattutto con colleghe: Sylvia Kristel, Dalila Di Lazzaro, Veronique Jannot e Sydney Rome. Intanto l'attore sta per tornare sul grande schermo con un film diretto da Patrice Leconte in cui reciterà accanto a Juliette Binoche. Importante la dichiarazione finale: “Ho l’età che ho. Ho fatto la carriera che ho fatto. Ora voglio chiudere il cerchio”. Si chiude quindi la carriera artistica di un personaggio che ha segnato in maniera indelebile la storia del cinema.

