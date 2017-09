Andrea Pucci/ L'ospitata al Grande Fratello VIP 2017 (Big Show)

Andrea Pucci, in posa per Big Show (Archivio)

È pronto a tagliare i nastri di partenza, a partire dal 27 settembre, Big Show, il nuovo varietà di Italia 1 che, basato su un format di successo d’Oltreoceano (Michael McIntyre’s Big Show), sarà condotto da Andrea Pucci (nome d’arte di Andrea Baccan) assieme a Katia Follesa. Il programma che andrà quindi a occupare la prima serata delle rete del Biscione a partire da questo mercoledì vedrà il 52enne cabarettista e comico originario di Milano cimentarsi nella prima, vera esperienza di conduzione sul piccolo schermo dopo la sua presenza fissa (e i suoi irresistibili tormentoni) a Colorado e anche uno spettacolo (“101% Pucci”) che lo ha visto protagonista proprio su Italia 1. Insomma, per il neo-conduttore si tratta del primo one-man show che lo vedrà cimentarsi non solo nei suoi celebri monologhi e invettive comiche, ma anche in sketch che vedranno coinvolto il pubblico in teatro, in momenti “in cui farò anche commuovere” (Pucci dixit): a completare il quadro, non solo la presenza di diversi ospiti ma anche la musica dal vivo grazie alla presenza della Zurawsky Live Band.

ANDREA PUCCI, L'INTERVISTA A TV SORRISI E CANZONI

Intervistato proprio alcuni giorni fa a proposito del suo “battesimo” televisivo, Andrea Pucci ha parlato a TV Sorrisi e Canzoni non solo di Big Show e di come sia stato adattato in una nuova veste il format dello spettacolo live in onda originariamente sulla BBC, ma anche delle sue sensazioni in vista del debutto di mercoledì sera e del doversi misurare per la prima volta con quel severo giudice che è lo share. “Sono molto emozionato” ha confessato il 52enne cabarettista milanese, spiegando però che non si lascerà intimorire dalle emozioni e proverà a stupire non solo il pubblico a teatro (protagonista a sua insaputa dei vari sketch) ma anche quello a casa. “Tra i giochi di Big Show che spero avranno più successo c’è il Send To All, ad esempio, dove io mi occuperò di rubare il cellulare a uno degli ospiti e invierò degli sms a tutti i suoi contatti” racconta Pucci, svelando che tra le sue prime vittime ci sarà Simona Ventura. Infine, a proposito dei testi dei suoi nuovi monologhi, Pucci ha avuto modo di anticipare che parleranno come sempre dei rapporti di coppia ma pure della crisi di mezza età e della “mania per l’ordine in casa”.

LA SORPRESA AL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Un’ospitata a sorpresa, ma anche un modo ironico di pubblicizzare l’arrivo sulle reti Mediaset di Big Show: Andrea Pucci è stato protagonista di recente al Grande Fratello Vip, entrando nella Casa di Cinecittà con la “scusa” di dover parlare con il comico Gianluca Impastato, uno degli inquilini di questa seconda edizione del reality show in onda su Canale 5. Con un vero coup de theatre, e incurante degli inviti di Ilary Blasi a non entrare, Pucci ha così varcato la fatidica soglia della Porta Rossa, mentre la conduttrice annunciava (con aria seria e solenne) a Gianluca l’ingresso di una persona che gli avrebbe portato “delle notizie non tutte belle”. Ovviamente, il bluff è stato presto scoperto e Andrea Pucci si è presentato ai protagonisti del GF VIP con una valigia contenente dei boxer per gli uomini da "mettere nel frigorifero", ma anche una carta con il proverbiale “due di picche” proprio per Gianluca Impastato, prima di salutare tutti e uscire dalla Casa risalendo su un taxi.

