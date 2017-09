Anna Tatangelo / Da Gigi D'Alessio al suo manager Jacopo: rapporto di lavoro o qualcosa di più?

Anna Tatangelo

Da qualche mese ormai siamo a conoscenza della profonda crisi che ha portato Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla rottura. Quella che sembrava una piccola discussione o qualcosa di reparibile si è tradotta in una crisi senza precedenti e che ha messo in ginocchio la coppia e la famiglia che i due avevano creato con il loro bambino, e adesso? La cantante è ancora a lavoro sul suo prossimo disco mentre lui è spesso ospite in tv dove, proprio di recente, ha parlato del suo rapporto con la compagna lasciando intendere che, ad un certo punto, niente è andato avanti e niente è cambiato e maturato. Una crisi da cui non si potrà più tornare indietro? Sembra proprio di no almeno non dopo le ultime foto che mostrano Anna Tatangelo sempre più in sintonia con il manager Jacopo.

ANNA TATANGELO SINGLE O IN LOVE?

In questo caso potremo dire con certezza che l'occhio vede quello che vuole e i gesti che sembravano naturali fino a poco fa, adesso vengono letti in modo diverso alla luce del fatto che Anna Tatangelo potrebbe essere ufficialmente single. Una mano sulla spalla, una carezza, uno sguardo più intenso, e tutti sono già pronti a pensare che possa essere proprio il bel manager il nuovo amore di Anna Tatangelo o, addirittura, la causa della rottura con Gigi D'Alessio. A pubblicare una serie di scatti dal doppio significato è proprio il settimanale Chi che evidenzia il fatto come i due siano sempre insieme nelle uscite mondane della Tatangelo e che, anche durante la Faschion Week di Milano, lui si è offerto di fare da cavaliere alla bella Anna. Solo un'amicizia che assume un significato diverso dopo tutto quello che è successo o qualcosa di più?

