Anticipazioni Beautiful, puntata 27 settembre: il nuovo bacio di Quinn e Ridge

Il bacio che Ridge e Quinn si sono scambiati a San Francisco non è destinato a restare un caso isolato. Ne avranno ulteriore conferma oggi pomeriggio i telespettatori di Beautiful, che assisteranno ad un nuovo incontro tra la coppia al termine delle nozze di Nicole e Zende. L'amore sarà nell'aria tra tutti gli invitati, felici per avere assistito all'ennesimo matrimonio Forrester alla villa. Al termine dell'evento, Ridge deciderà di restare qualche minuto in più a casa del padre dove avrà l'occasione di rivedere da solo la matrigna. La Fuller si dirà certa che il figliastro desideri stare un po' solo con lei e infatti la coppia non riuscirà a trattenere i bollenti spiriti: appartati nel giardino della villa, Ridge e Quinn si scambieranno un secondo bacio che però non resterà privo di conseguenze. Sorpresa dagli strani movimenti del cugino e dell'amica, Ivy deciderà di seguire la coppia e vedrà quell'incredibile scena. La sua reazione non si farà attendere, e non appena Ridge se ne andrà....

Beautiful: Il nuovo bacio dei Quidge, intanto Brooke...

Mentre Quinn e Ridge saranno appartati nel giardino di villa Forrester, Brooke sarà sola a casa in preda ad un attacco febbrile. Non si tratterà di nulla di grave, al punto che la Logan potrà accogliere una visita inaspettata. Avete già capito di chi stiamo parlando? Solo qualche puntata fa, Dollar Bill si è sfogato con Wyatt, dicendogli di essere ancora innamorato di Brooke e di essere pronto a riconquistarla. Dalle parole il magnate passerà presto ai fatti: oggi a Beautiful lo vedremo infatti approfittare dell'assenza di Ridge per confermare i suoi sentimenti all'amata. Lui non si rassegnerà a perderla e si dirà certo che Ridge ne combinerà quanto prima un'altra delle sue. L'amore tra i Brill potrà dunque riprendere quanto prima? Cosa accadrà se la tresca clandestina con Quinn diventerà di dominio pubblico? Per il momento Brooke continuerà a dirsi completamente fedele verso il suo fidanzato, ma in futuro tutto potrebbe cambiare...

