BIG ASS SPIDER! Su Cielo il film con Greg Grunberg e Clare Kramer (oggi, 27 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Cielo

NEL CAST GREG GRUNBERG E CLARE KRAMER

Big Ass Spider!, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 27 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2013 diretta da Mike Mendez ed interpretata da Greg Grunberg, Clare Kramer, Lombardo Boyar, Ray Wise e Lin Shaye. La trama racconta l'avventura di un disinfestatore d'insetti impegnato a combattere la furia di un terribile ragno gigante che minaccia la quiete di Los Angeles. Ad aiutarlo ci saranno una guardia di sicurezza di un ospedale e l'esercito. Il resto del cast è formato da Clare Kramer e Lombardo Boyar. La prima è un'attrice americana nota al pubblico per aver preso parte a film come Endure e Road to hell. Lomardo Boyar, invece, è un interprete famoso per aver partecipato a serie tv come Murder in the first e Modern family. Greg Gunberg, l'attore che veste i panni di Alex Mathis, è noto al pubblico italiano per aver preso parte a numerose serie tv di successo come Heroes, Alisas e Felicity. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BIG ASS SPIDER!, LA TRAMA DEL FILM

Alex, il protagonista del film, è un disinfestatore d'insetti che vive a Los Angeles. Un giorno, mentre è a lavoro per salvare la casa di una giovane donna da un'invasione di roditori, viene morso da un ragno velenoso. La corsa in ospedale è celere ed immediata. Nel frattempo, un impresario di pompe funebri viene morso da uno strano esemplare di ragno roditore venuto fuori da un cadavere da poco arrivato in ospedale. Una volta rinvenuto dallo shock, Alex chiede di poter portare via con se il ragno che lo ha morso, per prendersene cura, appoggiato da Josè, una guardia di sicurezza. In cambio, l'ospedale decide di esentarlo dal pagamento delle spese mediche relative al suo ricovero. Una volta arrivato nei pressi dell'obitorio, Alex capisce che il ragno roditore è riuscito a scappare attraverso i condotti d'areazione e, con l'aiuto di Josè, entra nel condotto stesso per tentare di comprendere il tragitto effettuato dal ragno.

Nel frattempo arriva una task force militare guidata dal maggiore Tanner che intende esaminare il cadavere dal quale è fuoriuscito il ragno. Mentre tutti cercano di comprendere cosa è accaduto, il ragno roditore cresce in maniera esponenziale ed uccide un paziente paralizzato, ospite della struttura ospedaliera. Alex, nel frattempo, è ancora nel condotto d'areazione e scopre che le ragnatele dello strano roditore sono estremamente infiammabili. In qualche modo il ragno riesce a scappare dall'ospedale, uccidendo un povero mendicante. Alex vuole aiutare a tutti i costi l'esercito a ritrovare il pericoloso animale e pressa il tenente Tanner al fine di conoscere la reale provenienza del ragno. Quest'ultimo rifiuta, però, in maniera categorica l'aiuto del civile. Tuttavia Josè ed Alex non si perdono d'animo e decidono di mettersi a lavoro per conto proprio, pur di frenare l'avanzata del ragno roditore. Riusciranno i nostri due eroi a salvare gli abitanti di Los Angeles dalla furia del ragno roditore?

