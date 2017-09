Belen Rodriguez / Difende Barbara d'Urso su Instagram: " Che cattiverie inutili"

Belen Rodriguez (Instagram)

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Barbara d'Urso non è mai stato ottimo: lo sanno bene gli appassionati di televisione e di gossip, che in passato hanno assistito a più di qualche punzecchiata da parte delle due prime donne di Canale 5. La motivazione che già nel 2013 aveva portato ad una diatriba tra le due conduttrici era stata la modalità con la quale 'Carmelita' aveva trattato il matrimonio di Belen e Stefano De Martino, preso in considerazione solo marginalmente nei suoi programmi. Ne erano conseguite diverse critiche da parte di entrambe, con dichiarazioni non sempre carine rilasciate in diversi giornali o trasmissioni televisive. Ma questa diatriba potrebbe essere giunta al termine: è questa l'impressione ottenuta dopo aver letto il commento rilasciato dalla modella argentina sui social network, in merito ad una foto ritoccata della conduttrice di Pomeriggio 5.

Belen Rodriguez difende Barbara d'Urso?

Una recente foto pubblicata su Instagram da un utente ha suscitato l'interesse e la reazione della conduttrice di Tu sì que vales, che ha deciso di scendere i campo per difendere a sorpresa la Barbara nazionale. Tale follower ha infatti taggato Belen in uno scatto in cui la d'Urso appare visibilmente rittoccata, tanto da apparire decisamente più in avanti con gli anni di quanto lo è in realtà. L'immagine che ne è conseguita e il fatto di essere stata chiamata in causa in prima persona (scelta che appare a dir poco sgradita dalla modella), ha reso necessario l'intervento della stessa showgirl argentina, che ha commentato lo scatto con le seguenti parole: "Non mi sono mai ritrovata a difendere la signora d'Urso. Ma siccome mi avete taggato vi dico che questa è un'immagine saturata e contrastata appositamente per rendere l'immagine orrenda. Non capisco questa voglia di voler denigrare sempre le persone. Vi garantisco che quando vedere le persone dal vivo non sempre sono così! Che cattiverie inutili". Si tratta del primo passo verso una riappacificazione o questo gesto esprime soltanto una certa insofferenza verso i fan un po' tropp invadenti?

© Riproduzione Riservata.