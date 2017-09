Belen Rodriguez/ Nuova frecciatina a Cristiano Malgioglio: "Mi sta facendo venire l'orticaria"

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez continua ad essere il concorrente nascosto di questa edizione del Grande Fratello Vip 2017. Sebbene non sia mai entrata nella casa più spiata d'Italia i movimenti dei suoi fratelli sono tenuti costantemente sotto controllo da lei, che non rinuncia ad esprimere il suo sostegno ai Los Rodriguez. E anche se le critiche dal popolo del web sono molto frequenti, soprattutto a causa delle recenti dichiarazioni di Jeremias, la modella argentina si schiera costantemtente dalla sua parte oltre che da quella della sorella Cecilia. Anche in occasione della consegna del Tapiro d'Oro avvenuta nella prima puntata della stagione di Striscia La Notizia, Belen ha dato la sua versione dei fatti riguardo la doccia hot della sorellina Cecilia: "E' stato un movimento un po' disgraziato, oddio – ha spiegato - disgraziato forse per lei, forse meno per i maschietti che guardavano. Comunque non dovevano inquadrare proprio lì". Anche su Cristiano Malgioglio non è mancata una nuova battutina: "A furia di guardarlo 24 ore su 24 mi sta venendo l'orticaria! Tu ce la faresti a stare 24 ore su 24 con Malgioglio dentro alla casa?"

Belen Rodriguez e il rapporto con il box della Suzuki

L'intervista di Valerio Staffelli in occasione della consegna del Papiro d'Oro è stata perfetta per scoprire qualche dettaglio in più sul rapporto tra Belen Rodriguez e il fidanzato Andrea Iannone. L'inviato del Tg Satirico ha cercato di capire se davvero la showgirl sia sgradita ai box della Suzuki come qualcuno aveva ipotizzato qualche mese fa. Allora si era sparsa la voce che le fosse stato chiesto esplicitamente di non seguire il fidanzato durante le sue gare, perché la sua presenza lo avrebbe distolto dalla giusta concentrazione. Il chiarimento della Rodriguez è arrivato subito e non ha lasciato dubbi: si tratta dell'ennesima voce falsa su questo rapporto. Il team della Suzuki, infatti, non le avrebbe mai negato di stare al fianco del pilota anche prima e dopo le sue gare nel MotoGp.

