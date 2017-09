Big Show con Andrea Pucci, anticipazioni 27 settembre: ospiti Simona Ventura, Nina Zilli e Federica Pellegrini

Andrea Pucci, Big Show

Anche Andrea Pucci ha conquistato un varietà comico tutto suo. Big Show è il suo titolo e lo vedremo in onda da stasera, mercoledì 27 settembre, su Italia 1, rete giovane per eccellenza. Al suo fianco anche una “complice” d'eccezione, l'attrice Katia Follesa. "Oltre al cabaret ci saranno momenti di commozione, scherzi, giochi e sorprese per il pubblico in sala... questa volta non vi farò soltanto ridere", ha raccontato il comico tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni. Scopriamo di seguito, dichiarazioni, informazioni e anticipazioni utili riguardo questo show. “E' la prima volta che conduco un programma e sono felice - racconta ancora Pucci - voglio stupirvi, voglio addirittura farvi piangere. Perché tra tante risate ci saranno anche momenti commoventi. Con alcune sorprese che abbiamo preparato per il pubblico". Con lui sul palcoscenico, anche tantissimi ospiti, da Simona Ventura a Nina Zilli e Federica Pellegrini: "Li faremo giocare con il 'send to all', io rubo il cellulare ai miei poveri ospiti e mi metto a curiosare tra le sue foto mostrandole al pubblico. La prima vittima sarà la Ventura", confida ancora il comico.

Andrea Pucci, parte oggi il suo Big Show: le anticipazioni

Andrea Baccan, conosciuto da tutti semplicemente come Andrea Pucci, ha trovato la popolarità durante Colorado. Da questa sera invece, sarà il protagonista assoluto di uno spettacolo tutto suo, in onda nel prime time di Italia 1. Big Show è il titolo dell'evento comico che terrà compagnia ai telespettatori, strappando loro più di un sorriso. “Il pubblico sarà il vero grande protagonista”, annuncia il comico milanese. Big Show infatti, nasce come uno spettacolo teatrale, in scena al Teatro Manzoni di Milano nelle date 9, 14, 19 e 22 settembre. Lo show comico verrà diviso in quattro prime serate in onda tutte sulla rete giovane di Casa Mediaset, dalle 21.10 circa. La prima, debutterà stasera, mercoledì 27 settembre e le altre tre verranno distribuite durante tutto il corso del mese di ottobre, Andrea Pucci però, dovrà sempre confrontarsi con le nuove puntate di Pechino Express in onda su Rai2, chi avrà la meglio? Staremo a vedere se la comicità batterà l'avventura.

Andrea Pucci, il secondo show in onda

Per Andrea Pucci però, quello di stasera non sarà un debutto “solista”. Ed infatti, il comico lo scorso 2016 aveva presentato lo spettacolo dal titolo “101% Pucci”, dal Teatro Nuovo di Milano, mandato in onda in televisione il 15 settembre dello stesso anno. Il comico, dopo la nuova proposta di presentare in TV un suo spettacolo, ha accolto la proposta con estremo entusiasmo e gioia: “Sarà un monologo di 2 ore all’interno del quale può accadere di tutto”, ha confessato. Ed infatti, lo spirito di Big Show sarà quello di rendere protagonisti tutti i partecipanti, dal pubblico stesso fino agli ospiti presenti. Il programma, si presenta già molto divertente e rappresenta anche una vera novità nel palinsesto televisivo degli ultimi anni. “Oltre al cabaret ci saranno momenti di commozione, scherzi, giochi e sorprese per il pubblico in sala”, ha confessato ancora Andrea, per poi concludere: “Mi hanno dato questa possibilità e ne sono molto affascinato. Ci hanno messo circa 40 secondi a convincermi!”.

© Riproduzione Riservata.