CONTRO 4 BANDIERE/ Su Rete 4 il film con George Peppard (oggi, 27 settembre 2017)

il film di guerra in prima serata su Rete 4

GEORGE HAMILTON E GEORGE PEPPARD NEL CAST

Contro 4 bandiere, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 27 settembre 2017 alle ore 16.35. Una pellicola di genere guerra del 1979 che è stata diretta da Umberto Lenzi ed è nata grazie alla collaborazione di Italia, Francia e Spagna. Il cast è infatti internazionale e si compone di nomi come George Peppard, George Hamilton, Horst Buchholz, Anny Duperey e Sam Wanamaker. George Peppard, che nel film veste i panni di Brett Rosse, è stato un famoso attore americano degli anni 70 e 80. La sua filmografia è formata da grandi successi cinematografici internazionali, come I magnifici sette nello spazio, Cinque giorni ancora, la spia che vide il suo cadavere e il castello di carte. George Hamilton, Maurice Bernard nel film è un interprete americano tutt'ora è in vita, è ricordato per i suoi ruoli in Il padrino, Assalto finale e I vincitori. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CONTRO QUATTRO BANDIERE, LA TRAMA DEL FILM DI GUERRA

Il film è ambientato a Parigi, poco prima del'inizio del secondo conflitto mondiale. Un gruppo di sei amici, tutti soci di un famoso club di canottaggio della città, sono alle prese con un pranzo in riva al fiume Senna. Il gruppo è composto da individui di nazionalità differenti. Ci sono infatti, un inglese, un tedesco, un canadese, due statunitensi ed una donna francese (unica componente del gentile sesso). Comprendendo che la guerra incombe e che probabilmente li dividerà, promettono l'uno l'altra di rivedersi in quello stesso posto l'anno successivo. Trascorsi i dodici mesi, solo il tedesco si presenterà all'appuntamento. La donna francese è scappata via, il canadese e l'inglese si sono rifugiati in Gran Bretagna e lo statunitense è tornato in patria. Dick, uno dei sei che è fuggito in Gran Bretagna, perde la vita nel corso dello storico sbarco in Normania Ognuno di loro, in qualche modo, ha partecipato in maniera attiva alla Seconda Guerra Mondiale. Riusciranno, in parte, a rivedersi solo nel 1944. All'incontro si presenteranno Brett, (lo statunitense) Maurice, (il canadese) e Ray, figlia di uno dei due americani. Sarà presente anche Fabienne, la francese, sopravvissuta miracolosamente al pressione esercitata dalla Gestapo. Il gruppo ricorda con grande onore i due amici morti nel conflitto, ovvero Jurgen (il tedesco) e Dick.

