CRISTIANO MALGIOGLIO VS MARCO PREDOLIN / Lo scontro continua: "Ha offeso tutti i gay! Lo metterò in nomination

L'atmosfera di buonismo che aveva contraddistinto i primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip è solo un lontano ricordo. I concorrenti hanno, infatti, cominciato a mostrare il loro vero carattere, rendendosi protagonisti di numerosi litigi destinati a caratterizzare il programma d'ora in avanti. Ad essere ampiamente oggetto di critiche è soprattutto l'atteggiamento di Marco Predolin, che qualche giorno fa si era espresso in modo particolarmente duro nei confronti di Cristiano Malgioglio affermando: "Prendiamo Malgioglio, lo mettiamo sul rogo come Giovanna d'Arco con il suo pigiamino rosso mentre canta Sbucciami". Tale affermazione non era stata affatto digerita da Alfonso Signorini che, nella diretta di lunedì, aveva pesantemente criticato il concorrente, chiedendo chiarimenti sull'accaduto. Ne era conseguito un duro scontro, durante l'opinionista aveva chiaramente preso posizione: "È da signori dire che bruceresti Cristiano Malgioglio sul rogo come fecero con Giovanna D'arco?". Solo l'intervento di Ilary Blasi era riuscito a placare gli animi, con la promessa di rimandare la discussione alla diretta del prossimo lunedì.

Cristiano Malgioglio e Marco Predolin: lo scontro continua

Nella speranza di chiarire la situazione e dichiarando di essere stato frainteso, Marco Predolin ha proposto a Cristiano Malgioglio di entrare insieme nel confessionale. Tale soluzione, però, non ha trovato la risposta affermativa del paroliere, secondo il quale non c'è nulla da spiegare. Deluso e arrabbiato, infatti, ha affermanto: "Non lo sopporto, è più forte di me. Lo metterò in nomination, non vedo l’ora. Ha offeso tutti i gay, tutti. Giovanna d’Arco è ancora viva, vegeta, bella, bellissima, splentita splendente! Non voglio quello vicino a me. Mi ha chiesto di andare in confessionale. Io e lui in confessionale? Iooo? Io gli ho detto secondo te vengo insieme a te in confessionale?! Non parlarmi, non voglio nulla da te, non ho voglia di discutere". La querelle non sembra dunque destinata ad esaurirsi velocemente, soprattutto perché si è velocemente diffusa nei social network dove la gran parte dei telespettatori hanno preso le difese proprio di Malgiogli. In molti si dicono certi che il Grande Fratello dovrà prendere quanto prima una decisione su Marco Predolin, che potrebbe essere persino a rischio espulsione.

