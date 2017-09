Camilla Lucchi vs Floriana Secondi / L'ereditiera al veleno a Pomeriggio 5: "Ti sei lavata i piedi sporchi?"

Camilla Lucchi contro Floriana Secondi

Momenti di vero trash oggi nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso introduce molti ospiti per la parte più leggera della trasmissione che oggi parla di ricchi e dei loro comportamenti spesso sbagliati. Spicca la presenza di Camilla Lucchi, rappresentante del mondo dei ricchi, che cozza con quella di Floriana Secondi, nota vincitrice del Grande Fratello. Quest'ultima, che non ha problemi nel definirsi "genuina e coatta", non ha affatto apprezzato il modo di esprimersi "snob e con la puzza al naso" della Lucchi, suscitando un iniziale botta e risposta che si è poi trasformato in uno scontro senza esclusione di colpi. Se Floriana ha appellato la Lucchi "Bambolina", facendo intendere l'essere un pò superficiale della ragazza, Camilla ci è andata giù pesante quando ha chiesto in diretta alla Secondi "Ma stavolta ti sei lavata i piedi? La scorsa volta li avevi tutti sporchi", frase che a tutti gli altri ospiti in studio, Barbara D'Urso compresa, è apparsa una grande caduta di stile da parte della Lucchi.

L'EREDITIERA CONTRO L'EX GIEFFINA A POMERIGGIO 5

Floriana ha infatti raccontato le vicende che la scorsa volta, negli studi di Pomeriggio 5, l'hanno vista intenta a correre per non tardare, a piedi nudi, suscitando la simpatia del pubblico in studio. Ma chi è Camilla Lucchi, si saranno chiesti alcuni telespettatori, ebbene la ragazza è un'ereditiera e figlia di un noto imprenditore di Verona che gestisce una famosa azienda. Di recente, proprio ospite a Pomeriggio 5, ha dichiarato: “Io potrei anche innamorarmi di un pizzaiolo, ma penso durerebbe poco perché non ha le mie stesse possibilità”.

