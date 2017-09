Chi l'ha visto?/ Anticipazioni e casi puntata 27 settembre: Noemi, Rosa ed Elisa Claps

Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

Puntata molto ricca quella di oggi, mercoledì 27 settembre, a Chi l'ha visto? su Rai Tre. Come filtra dalle anticipazioni del programma condotto da Federica Sciarelli, questa sera si parlerà di tre ragazze che per motivi diversi si sono ritrovati fra le grinfie di persone più grandi. Il caso più clamoroso è quello di Noemi Durini, la ragazza di Specchia per il cui omicidio è finito in carcere il fidanzato minorenne, ma che sullo sfondo ha vissuto per molto tempo con la consapevolezza che da parte della famiglia del ragazzo c'era un astio particolare nei suoi confronti. I suoi genitori sono ancora convinti, non a caso, che il responsabile di tutto sia il papà del fidanzato: accusato peraltro di aver partecipato all'occultamento del cadavera.

C'è poi la misteriosa vicenda della ragazza di 16 anni di Cuneo, sparita da casa lo scorso 4 agosto, fuggita con una donna più grande di lei. Dopo gli appelli in tv della famiglia e le segnalazioni che volevano la studentessa a Catania, la giovane è stata individuata in una piccola cittadina in Germania, vicino Monaco di Baviera, e ha deciso di tornare a casa. Ma a cosa si doveva questo allontanamento?

Infine la storia di Rosa Di Domenico: 15enne scomparsa dalla sua abitazione di Sant'Antimo (Napoli) lo scorso maggio. I genitori sono convinti che il pakistano Ali Qasid l'abbia prima adescata e poi rapito la loro figlia. Per questo hanno addirittura offerto una taglia di 10mila euro a chiunque sia in grado di fornire informazioni utili al suo ritrovamento.

CHI L'HA VISTO? ANTICIPAZIONI DI OGGI: IL CASO DI ELISA CLAPS

Nella puntata di oggi di Chi l'ha visto? si parlerà anche di Elisa Claps, la giovane uccisa nel 1993 il cui corpo è stato ritrovato nel sottotetto della chiesa della Trinità a Potenza il 17 marzo 2010. Per il delitto di Elisa è stato condannato a 30 anni di carcere Danilo Restivo, amico della vittima all'epoca dei fatti, che nel periodo intercorso tra l'omicidio della Claps e il ritrovamento del corpo si macchiò dell'uccisione di Heather Barnett, una sua vicina di casa. Come raccontarono alcune amiche di Elisa Claps agli inquirenti, Danilo Restivo si era fatto avanti con la giovane studentessa, corteggiandola con insistenza. Proprio per questo suo atteggiamento, sfociante spesso nell'ossessività, Danilo Restivo era noto alle sue "predilette": inizialmente cercava di ingraziare le sue favorite con regali e pensieri di ogni tipo poi, se veniva rifiutato, iniziava a manifestare atteggiamenti aggressivi e inquietanti. Pare, ad esempio, che avesse l'abitudine di telefonare alle sue "prede" e di stare in silenzio mentre mandava la colonna sonora del film Profondo Rosso o la melodia Per Elisa di Ludwig van Beethoven. Adesso, a distanza di anni, c'è chi vuole riaprire quella chiesa: il fratello di Elisa, Gildo Claps, dirà la sua a Chi l'ha visto?.

