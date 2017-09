Cristiano Malgioglio lascia il Grande Fratello Vip 2017? / Il paroliere detta le condizioni e minaccia l’addio

Cristiano Malgioglio

Sono ore concitate nella casa del Grande Fratello Vip per Cristiano Malgioglio. Dopo aver animato la casa durante le prime due settimane, conquistandosi il titolo di star assoluta del reality condotto da Ilary Blasi, l’istrionico paroliere sta vivendo il momento più difficile da quando ha varcato la famosa porta rossa lo scorso 11 settembre. Nelle scorse ore, dopo una lunga riflessione e diversi momenti di solitudine, Cristiano Malgioglio ha avanzato una richiesta ufficiale al Grande fratello: dopo averne parlato con i compagni d’avventura, Malgioglio ha chiesto di poter dormire, da solo, nella stazione di Tristopoli. L’artista ha motivato la sua richiesta affermando di non sopportare i compagni, le luci e i rumori a causa dei quali non riuscirebbe a riposare. Malgioglio ha chiarito che la sua richiesta riguarda solo le ore notturne: “trascorrerei tutto il giorno in casa con voi ma la sera andrei a dormire da solo a Tristopoli”, ha detto ai compagni. Malgioglio, poi, ha aggiunto che, qualora la sua richiesta non dovesse essere accettata dal Grande Fratello, lascerebbe la casa.

IL MOMENTO DIFFICILE DI MAGLIOGLIO

Cosa ha scatenato la crisi di Cristiano Malgioglio. Tutto è nato durante la terza puntata live del Grande Fratello Vip durante la quale Alfonso Signorini ha puntato il dito contro Marco Predolin che, durante un discorso con quelli che sono stati i suoi compagni d’avventura sin dal primo giorno, ha detto di “mettere al rogo Malgioglio come Giovanna D’Arco”. Un’affermazione grave che ha profondamente toccato Malgioglio che non ha alcuna intenzioni di avere contatti con il conduttore. L’artista si è sentito profondamente ferito e deluso da Predolin che, con le sue parole ha offeso non solo Cristiano ma tutta la comunità gay. Ad aumentare il malessere di Malgioglio, poi, è stata anche l’eliminazione di Serena Grandi, sua amica e confidente sin dall’inizio dell’avventura. Malgioglio, dunque, riuscirà a ritrovare l'energia dei primi giorni o la sua avventura nella casa più spiata d'Italia giungerà al termine nelle prossime ore?

